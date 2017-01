Adler zaubern in Ingolstadt

Brent Raedeke (rechts) lässt sich von Danny Richmond und Matthias Plachta für sein Tor zum 4:3 gegen den ERC feiern. © PIX

Ingolstadt. Die Mannheimer Adler haben das nächste verrückte Spiel abgeliefert: Nach dem 7:6-Spektakel in Bremerhaven und dem Schützenfest beim 6:2 gegen Krefeld, gewann das Team von Trainer Sean Simpson in Ingolstadt mit 4:3 (1:3, 3:0, 0:0). Großen Anteil am Erfolg hatte Adler-Torhüter Dennis Endras, der im zweiten und dritten Drittel mit starken Paraden die Führung festhielt. "Ich bin froh, dass ich meine Mannschaft im Spiel gehalten habe", meinte der Keeper gewohnt bescheiden.

Der Start lief aus Sicht der Gäste perfekt. Bereits nach 25 Sekunden mussten die Ingolstädter erstmals in Unterzahl ran. Doch erst kurz vor Ablauf der Strafe kamen Brent Raedeke und David Wolf zu guten Einschussmöglichkeiten. In der fünften Minute folgte die nächste Chance, die Powerplay-Quote hochzuhalten: Danny Richmond traf das Lattenkreuz, Mathieu Carle und Carlo Colaiacovo vergaben, doch dann zog Sinan Akdag von der blauen Linie ab, Raedeke fälschte ab, Wolf irritierte Pielmeier zusätzlich - 1:0 für die Blau-Weiß-Roten (7.). Die Adler blieben dran, Abwehrhüne Denis Reul brachte mit krachenden aber fairen Checks unter anderem gegen Kapitän John Laliberte die Ingolstädter Fans gegen sich auf. Beim dritten Mal war es dann aber soweit, die Schiedsrichter schickten den Defensivmann auf die Strafbank, eine Konzessionsentscheidung der Unparteiischen. Die Panther nutzten die Überzahl eiskalt aus: Thomas Oppenheimer hatte zu viel Platz, während sich die Mannheimer vor Torhüter Dennis Endras ballten (11.).

Kaum waren die Adler wieder komplett, stieg Martin Buchwieser hart gegen Richmond ein, obwohl abgepfiffen war. Raedeke ergriff für seinen am Boden liegenden Kollegen Partei und schnappte sich den Ex-Adler. Auf die Strafbank musste aber Chad Kolarik. Und wieder schlug der ERC zu. Adler-Verteidiger Niki Goc kam zu spät, David Elsner sagte Danke schön und schob Endras die Scheibe durch die Schoner (12.). Zu allem Überfluss kassierte Reul die nächste Strafe, so dass es in Unterzahl weiterging. Jean-François Jacques ließ sich nicht lange bitten - 3:1 für die Hausherren. Innerhalb von zwei Minuten war die Partie geklippt. Auch hier hatte Endras nicht gut ausgesehen.

Drittelergebnisse: 3:1, 0:3, 0:0. Die Adler: Endras - Johnson, Colaiacovo; Carle, Akdag; Reul, Richmond; N. Goc - Kink, Joudrey, Arendt; MacMurchy, Raedeke, Plachta; Höfflin, Festerling, Wolf; Kolarik, Ullmann, Sparre. Tore: 0:1 Raedeke (6:18), 1:1 Oppenheimer (10:51), 2:1 Elsner (11:51), 3:1 Jacques (12:23), 3:2 Festerling (25:35), 3:3 Sparre (31:25), 3:4 Raedeke (27:18). Zuschauer: 3558. Schiedsrichter: Rainer Köttstorfer (Wolfsburg), André Schader (Dorsten). Strafminuten: Ingolstadt 8 - Mannheim 8.

Zu den beiden strittigen Schiedsrichterentscheidungen äußerten sich die Mannheimer Verantwortlichen nicht, da sie Strafen seitens der Liga zu befürchten hatten. Kurz vor der Pause machte Endras seinen schwachen Auftritt wieder wett, als er im Fallen gegen Björn Svenson mit dem Stock den Puck von der Linie kratzte. Sekunden später war der 31-Jährige auch gegen Brandon Buck zur Stelle. Zum Start des mittleren Spielabschnitts machten die Ingolstädter weiter viel Druck waren aber vor allem darauf bedacht, die Adler nicht zum Torabschluss kommen zu lassen. Das gelang nur fünf Minuten lang, dann schlug Garrett Festerling zu und überwand Pielmeier am kurzen Eck - 3:2 (25.). Aaron Johnson, Akdag und Ryan MacMurchy verpassten den Ausgleich nur knapp (28.). Als Oppenheimer gefährlich vor Endras auftauchte, warf sich Colaiacovo in den Schuss und verhinderte Schlimmeres. Hüben verpasste Plachta, drüben Jacques. Dann lieferte Daniel Sparre ein Tor zum Zunge schnalzen. Beim 3:3 überraschte der 32-Jährige Pielmeier mit einem Schuss durch die eigenen Beine - der Top-Kandidat für das Tor des Jahres (32.). Das sorgte natürlich bei den Blau-Weiß-Roten für Auftrieb. Sparre und Colaiacovo verpassten fünf Minuten vor der Pause die Führung. Dieser Druck provozierte die nächste Strafe gegen den ERC. Kolarik, Plachta, Richmond, vergaben noch, fünf Sekunden bevor die Ingolstädter wieder komplett waren, fasste sich Raedeke ein Herz, fuhr einfach mal ins gegnerische Drittel, zog ab und jubelte - 4:3 für die Mannheimer (38.). Ingolstadt gab nicht auf, Svenson und Oppenheimer scheiterten aber an Endras (38., 40.).

Für das letzte Drittel hatte Pielmeier seinen Platz geräumt, Marco Eisenhut übernahm. Sein Gegenüber Endras fischte den Schuss von Danny Irmen weg, die Referees bemühten den Videobeweis - kein Tor (44.). Auch in der Folge hielt der Nationaltorhüter gegen Buck (45.), Boyce (47.) und Elsner (52.) die Adler-Führung fest. Die Mannheimer hielten dem Druck stand, Festerling, Wolf und MacMurchy fuhren Entlastungsangriffe. 95 Sekunden vor Schluss machte Eisenhut Platz für einen sechsten Feldspieler. Dieser Schachzug brachte nichts mehr, die Adler holten die drei Punkte. jako