Adler zu löchrig in der Abwehr

David Wolf (links) herzt Chad Kolarik. Kein Wunder, dem US-Amerikaner gelang der Siegtreffer zum 7:6 in Bremerhaven.

Bremerhaven. Wer in Bremerhaven vom Hauptbahnhof aus zur Eisarena der Fischtown Pinguins am Wilhelm-Kaisen-Platz fährt, der kommt an der Elbestraße vorbei. Dies ist in einer Stadt, die an der Weser liegt mindestens genauso verwunderlich wie die Tatsache, dass die Adler Mannheim trotz sieben erzielter Auswärtstore lediglich mit zwei Punkten nach Hause fahren. "13 Treffer in einem Spiel sind schon sehr ungewöhnlich. Aber es gibt wirklich Tage, an denen ist jeder Schuss auch ein Treffer", sagte Teal Fowler.

Der Manager der Adler war damit nach dem in der Verlängerung errungenen 7:6-Erfolg beim Liga-Neuling von der Nordseeküste dann auch ebenso ein wenig überfordert wie manch Medienvertreter mit den Statistiken. Auf der vom Sponsor betreuten Internetseite der Deutschen Eishockey Liga wird weiter Christoph Ullmann statt Chad Kolarik als Siegtorschütze geführt.

Fowler fand es interessant, dass keiner der sieben Treffer in Überzahl fiel. Beim 6:6 durch Kolarik allerdings war anstelle von Torhüter Endras ein sechster Feldspieler auf dem Eis. Ansichtssache, ob dies dann kein Powerplay-Treffer ist.

Heute kommt Krefeld

Unstrittig war hingegen, dass die Defensive der Adler an diesem Mittwochabend als Sperrwerk keine Tauglichkeit bewies. Besonders Sinan Akdag und Danny Richmond patzten mehrfach böse. "Die zwei hatten keinen guten Tag, aber im Leistungssport lässt sich nun mal nicht immer fehlerfrei agieren. Ich weiß, dass die beiden heute nicht besonders glücklich sind. Aber ich weiß auch, dass sie es am Freitag wieder besser machen werden", war der US-Amerikaner überzeugt.

Am morgigen Freitag (19.30 Uhr, SAP Arena) gastieren die Krefeld Pinguine in der Kurpfalz. Nach dem Trainerwechsel von Franz Fritzmeier zu dessen Vorgänger Rick Adduono sind die Seidenstädter leicht im Aufwind. "Sie sind offensiv gefährlich und können ohne großen Druck antreten", sagte Fowler, der noch nicht weiß, ob Trainer Sean Simpson dann schon wieder mit Luke Adam planen kann. "Ich stehe mit ihm in Kontakt. Aber ob er bereits am Freitag zurück sein wird, lässt sich noch nicht absehen."

Ob mit oder ohne Adam - Fowler fordert gegen Krefeld die vollen drei Punkte. Wo andere Kollegen nur zurückhaltend von Spiel zu Spiel schauen, nimmt der 46-Jährige kein Blatt vor den Mund. Die Tabellen-Situation schmeckt ihm nicht, die Ausgangslage für die Play-offs soll so gut als möglich sein.

"Wir hängen da auf dem vierten Platz fest und uns läuft die Zeit davon, um weiter nach vorne zu kommen. Vor ein paar Wochen war die Tabellen-Spitze noch dicht beisammen, jetzt sind es doch einige Punkte für uns bis ganz nach oben. Wir werden einen Lauf brauchen. Und sicher auch die Hilfe von anderen Mannschaften", erklärte der Manager ganz offen. Neun Punkte sind es bis Spitzenreiter München.

Ein Grund dafür ist sicher die fehlende Balance zwischen Defensive und Offensive. Zwar wehrt sich Fowler dagegen, die Verteidigung zu kritisieren - die Zahlen indes sprechen für sich: Während die Blau-Weiß-Roten hinter Titelverteidiger München (147) mit 137 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga besitzen, weist ihre Defensive mit 109 Gegentoren den schlechtesten Wert der fünf Top-Teams aus. Primus dieser Kategorie sind die Kölner Haie mit 26 Gegentreffern weniger. "Die Haie gewinnen immer 2:1. Wer will so etwas sehen?", fragte Fowler. Nach dem Spektakel von Bremerhaven war ihm da sogar irgendwie kaum zu widersprechen.