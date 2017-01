Adlern bleibt nur ein Punkt

Marcel Goc (rechts, gegen Thomas Holzmann) musste nach einem Stockfoul behandelt werden. © Pix

Augsburg. Die Mannheimer Adler müssen die drei Spitzenteams in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ziehen lassen. Bei den Augsburger Panthern verspielte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson beim 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) nach Verlängerung eine Zwei-Tore-Führung. Da die Kölner Haie mit 6:3 in Wolfsburg gewannen, beträgt der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz nun zwei Punkte.

Adler-Kapitän Marcus Kink haderte vor allem mit dem Auftritt seines Teams im zweiten Drittel. "Da haben wir nicht unser Spiel gespielt und Augsburg zu viele Freiräume gelassen. Die Panther haben uns in dieser Phase den Schneid abgekauft, das darf uns nicht passieren", kritisierte der 32-Jährige zurecht.

Zwei Tore in einer Überzahl

Simpson verzichtete in Augsburg auf Daniel Sparre, dafür rückte Verteidiger Dominik Bittner in die Aufstellung. Die Blau-Weiß-Roten kamen mit viel Dampf aus der Kabine und dominierten das erste Drittel, Ryan MacMurchy feuerte den ersten Schuss auf den Panther-Kasten, Jonathan Boutin war aber mit seinem Schoner zur Stelle (7.). Nachdem auf der anderen Seite Dennis Endras gegen Ben Hanowski pariert hatte (4.), nutzten die Adler eine fünfminütige Überzahl eiskalt aus.

Trevor Parkes traf Mannheims Sinan Akdag mit dem Schläger unglücklich im Gesicht. Es war keine böse Aktion, allerdings ein Foul mit Verletzungsfolge. Mannheims Verteidiger zog sich eine Schnittwunde auf der Nase zu, er kehrte später wieder aufs Eis zurück, für Parkes war die Partie aber beendet: Die Schiedsrichter Lars Brüggemann und Michael Klein sprachen dem Regelwerk entsprechend eine große Strafe gegen den Augsburger aus (7.).

Die Adler profitierten von dieser Hinausstellung. Als Panther Scott Valentine ausrutschte, war der Weg für Brent Raedeke plötzlich frei. Der Deutsch-Kanadier löffelte die Scheibe mit der Rückhand ins lange Eck - 1:0 für das Simpson-Team (8.). Zwei Minuten später schlug die gleiche Reihe erneut zu: Raedeke passte vors Tor, wo sich David Wolf in Stellung gebracht hatte. Er zog ab, der Puck landete zum 0:2 im Kreuzeck (10.).

Die Gäste beschränkten sich danach darauf, das Spiel zu kontrollieren, Garrett Festerling hatte gar den dritten Treffer auf dem Schläger. Zu meckern gab es in der ersten Pause nichts. Akdag fand augenzwinkernd nur einen kleinen Schönheitsfehler: "Ich habe unsere beiden Tore nicht gesehen, weil ich zur Behandlung in der Kabine war. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen!"

Genau das taten die Adler allerdings. Auch weil Mathieu Carle Probleme mit der Schlittschuhkufe hatte, standen plötzlich zwei Augsburger vor Endras, Hanowski legte quer zu Michael Davies, das Anschlusstor zum 1:2 war Formsache (21.). Und nachdem Chad Kolarik den nächsten Wirkungstreffer verpasst hatte, durften die Augsburger im Gegenzug ausgleichen, weil die Mannheimer nur zuschauten, statt einzugreifen. Thomas Holzmann ließ Danny Richmond alt aussehen, auch Kolarik ließ den Panther-Stürmer gewähren. Dessen Rückpass drückte Evan Trupp zum 2:2 über die Linie (27.). Die Schiedsrichter bemühten den Videobeweis, war's ein Schlittschuhtor? Der Treffer zählte.

Raedeke hätte die Adler erneut in Führung bringen können, Boutin war auf dem Posten (30.). Diese Chance änderte aber nicht den Gesamteindruck: Die Blau-Weiß-Roten hatten einen am Boden liegenden Gegner aufgebaut, weil sie in der eigenen Zone die nötige Klarheit in ihren Aktionen vermissen ließen.

Immerhin fing sich das Simpson-Team im Schlussabschnitt. Raedeke (43.) sowie MacMurchy und Festerling (44.) verpassten das 3:2. Da Endras gegen Andrew LeBlanc zur Stelle war (48.), musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. In dieser fehlte Marcel Goc den Adlern, der nach einem nicht geahndeten Stockfoul zur Behandlung in die Kabine musste. "Am Montag muss er zum Arzt. Er hat große Schmerzen, es sieht nicht gut aus", sagte Manager Teal Fowler und sprach von einer nicht näher bezifferten "Unterkörper-Verletzung". "Er ist unser Schlüsselspieler, das Trainerteam und ich werden eine schlaflose Nacht haben", fügte er hinzu.

Bei angezeigter Strafe gegen Mannheim sicherte dann LeBlanc Augsburg den Zusatzzähler (63.).