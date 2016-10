Adlern reichen 139 Sekunden

Jubel bei Christoph Ullmann nach seinem Treffer zum 2:1. © Binder

Mannheim. Mit drei Toren in nicht einmal drei Minuten haben die Adler Mannheim ihr Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven für sich entschieden. Christoph Ullmann, Chad Kolarik und Jamie Tardif machten im zweiten Drittel in 139 Sekunden aus einem 1:1 ein 4:1. Nach 60 durchwachsenen Minuten stand am Ende ein 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)-Arbeitssieg für die Mannschaft von Trainer Sean Simpson.

Mit Siegen in Nürnberg und Ingolstadt hatte Bremerhaven zuletzt seine DEL-Tauglichkeit nachdrücklich bewiesen. Wer gedacht hatte, die Blau-Weiß-Roten würden ihre Gäste aus der SAP Arena schießen, musste sich eines Besseren belehren lassen. Die Pinguins lauerten geduldig auf ihre Chancen, die kommen sollten, weil die Adler in der Defensive zu nachlässig agierten. Da auch der Spielaufbau nicht funktionierte, blieben Mannheimer Torgelegenheiten zunächst Mangelware. Denis Reuls knallharter Check gegen Rob Bordson (5.), der nach einer kurzen Behandlung in der Kabine später wieder aufs Eis zurückkehrte, blieb für einige Zeit die einzige nennenswerte Aktion des Favoriten.

Carle feiert erstes Saisontor

Hätte Dennis Endras nicht zweimal gegen David Zucker pariert - die Adler wären einem Rückstand hinterhergelaufen. Stattdessen nutzten sie ihr erstes Powerplay - unter gütiger Mithilfe von Bremerhavens Torhüter Gerald Kuhn. Mathieu Carles Schuss war weder hart noch platziert, und doch fand er den Weg zum 1:0 ins Tor (8.). Kuhn bekam die Beine nicht schnell genug zusammen.

Wie einfach die Mannheimer Abwehr auszuhebeln war, zeigte sich beim Ausgleich. Da Chad Kolarik und Reul zu offensiv dachten, reichte ein simpler Pass über die Bande, um Jason Bast einen Alleingang zu ermöglichen. Der Pinguins-Stürmer verzögerte, bis Endras auf dem Eis lag, mit der Rückhand löffelte er die Scheibe zum 1:1 ins Netz (13.). Erst gegen Ende der ersten 20 Minuten fanden die Adler besser ins Spiel. In Unterzahl hätte es David Wolf wohl besser auf eigene Faust probiert, statt den Pass auf Raedeke zu wagen (18.), auch Marcel Goc und Marcus Kink verfehlten das Netz (19.).

Mit drei Treffern in gerade einmal 139 Sekunden versprühten die Adler zu Beginn des zweiten Abschnitts immerhin ein wenig Glanz. Die Tore waren jedoch kein Produkt von einstudierten Spielzügen, sondern das Ergebnis individueller Klasse. Daniel Sparre täuschte einen Schuss an und zwang damit Kuhn zu einer Bewegung, der Mannheimer Stürmer umkurvte das gegnerische Gehäuse und legte zurück auf Christoph Ullmann - das 2:1 (23.) war Formsache und für den 33-Jährigen ein ganz besonderer Treffer. Mit jetzt 151 "Buden" ist Ullmann jetzt erfolgreichster Torjäger in der DEL-Geschichte der Adler, er zog damit an René Corbet vorbei.

100 Sekunden später kassierte der tapfere DEL-Neuling den nächsten Nackenschlag. Nachdem Sparre den Puck mit seinem Gesicht geblockt hatte, landete er über Umwege auf der Kelle von Chad Kolarik. So eine Gelegenheit lässt sich der Amerikaner nicht entgehen - 3:1 (25.). Bremerhavens Coach Thomas Popiesch nahm eine Auszeit, die Wirkung verpuffte aber. Nach einem Bullygewinn drückte Jamie Tardif die Scheibe zum 4:1 über die Linie (26.).

Würden sich die Pinguins nun ihrem Schicksal fügen? Nein! Nachdem Endras gegen Ross Mauermann den Schoner noch rechtzeitig ins bedrohte Eck gebracht hatte (29.), war der Goalie gegen Cody Lampls Versuch chancenlos. Kink und Sinan Akdag hatten in Unterzahl die Gelegenheit zur Befreiung verpasst, was sich rächte (36.). Endras war so sauer, dass er seine Kelle mit einem satten Schlag aufs Gehäuse demolierte.

Brock Hooten hätte Bremerhaven um ein Haar auf 3:4 herangebracht, doch diesmal ließ sich Mannheims Torhüter nicht überlisten (43.). Die Adler vergaben fahrlässig die Chance, die Partie zu entscheiden. Das Simpson-Team durfte für 97 Sekunden in doppelter Überzahl ran, ihm fiel jedoch nichts ein (50.). Da Akdag das leere Tor verfehlte (58.), blieb es spannend bis zum Schluss.