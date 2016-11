Arbeitssieg der Adler gegen DEG 

Adler-Stürmer Luke Adam (rechts) sorgte mehrfach für Gefahr vor dem Tor von Matthias Niederberger und legte das 2:1 von Chad Kolarik auf. © PIX

Düsseldorf. Chad Kolarik kam alleine auf das Eis zurück und ließ sich von den mitgereisten Fans der Adler Mannheim feiern. Mit einer kurzen La-Ola zelebrierte der 30-Jährige seinen neunten Saison-Treffer. Es war der entscheidende, denn durch dieses Tor 184 Sekunden vor der Schlusssirene gewann das Team von Trainer Sean Simpson vor 12 878 Zuschauern im Rather Dome gegen die Düsseldorfer EG mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) und verbesserte sich in der Tabelle auf den dritten Platz. Angesichts der Chancen war es ein eher schmeichelhafter Erfolg. Aber einer, in dem die Abwehr endlich mal wieder dicht hielt und zudem die Auswärts-Bilanz aufgebessert werden konnte.

Nur 40 Kilometer südlich von Düsseldorf hatten die Adler ihr letztes Spiel vor der Länderspiel-Pause absolviert. Vor zwölf Tagen wurde bei den Kölner Haien mit 0:4 verloren und damit sich der Auftakt in die heiße Herbst-Phase erfolgreicher gestalten konnte, mussten zwei Dinge verbessert werden: Zum einen haben die Blau-Weiß-Roten mit 44 Gegentreffern gegenüber Köln (23), München (30) und Wolfsburg (35) die deutlich schwächste Defensive des Spitzen-Quartetts. Selbst die schlechter platzierten Teams aus Nürnberg (33) und Düsseldorf (37) kassierten weniger Tore. Zum anderen belegen die Adler in der Auswärts-Tabelle derzeit lediglich den neunten Rang. Für den hingegen bärenstarken Angriff konnte Sean Simpson gestern auch wieder auf Garrett Festerling zurückgreifen, dafür fehlte neben Ryan MacMurchy und Matthias Plachta auch der aus privaten Gründen verhinderte Verteidiger Niki Goc.

Der 30-Jährige musste damit auf das Wiedersehen mit Brandon Yip verzichten, den die DEG wegen ihres Verletzungs-Pechs ebenso nachverpflichtet hat wie Adam Courchaine. Beide waren allerdings nicht auf dem Eis, als die Gastgeber schon nach 138 Sekunden in Führung gingen. Strodel hatte hinter dem Tor von Dennis Endras ein Duell mit Denis Reul bestritten, der Puck flipperte dabei wie eine Billard-Kugel vor den Kasten und dort vom Schlittschuh des völlig verdutzten Brent Raedeke ins Netz. Ein blitzsauberes Eigentor. Möglich, dass die Adler zu Beginn leicht irritiert schienen. Schließlich hatte Jamie Tardif nach dem Aufwärmen angeschlagen abgewunken, so dass Simpson seine Reihen kurzfristig umbauen musste. Yip (7.) und Courchaine (8.) hätten daraus schnell Kapital schlagen können, vergaben aber. Es brauchte bis Mitte des ersten Drittels, dass die Adler erstmals gefährlich vor dem Tor von Matthias Niederberger auftauchten. Luke Adam schlenzte die Scheibe vorbei, dann scheiterte Daniel Sparre am DEG-Schlussmann. Nun entwickelte sich ein temporeiches Duell, Christoph Ullmann belohnte die Adler mit dem 1:1 (22.).

Trotz der hohen Intensität gab es kaum Strafzeiten und wenn, dann arbeiteten beide Teams derart hart, dass sie unbeschadet überstanden wurden. Der an diesem Abend starke Mathieu Carle hatte in der 30. Minute das 2:1 auf dem Schläger, insgesamt aber besaß die DEG optisch mehr vom Spiel. Die Chancenverwertung von Yip und Co. war jedoch haarsträubend und sollte sich schließlich ganz spät rächen.

Zu Beginn des dritten Drittels fand Raedeke nach einem prima Pass von Danny Richmond zunächst seinen Meister in Niederberger. Raedeke blieb auch im vierten Spiel in Folge ohne Punkt und hätte im Gegenzug beinahe den Rückstand erlebt, als Endras erst im Nachfassen einen Schuss von Brandt sichern konnte (44.). Auch Nowak, Bowman, Courchaine und Weiß bekamen die Scheibe nicht über die Linie und dann rutschte ausgerechnet Routinier Rob Collins der Puck über die Bande - Spielverzögerung, zwei Strafminuten. Adam bediente Kolarik und der fand die ganz schmale Lücke im kurzen Eck. Es war das Glück der (Abwehr-)Tüchtigen.