Auf die Adler warten harte Brocken

Jamie Tardif ist ins Mannschaftstraining der Adler eingestiegen. © Binder

Mannheim. Die Mannheimer Adler stehen in der Deutschen Eishockey Liga vor einer Standortbestimmung. Nach dem 5:2-Sieg in Krefeld warten am Wochenende ganz andere Kaliber auf das Team von Trainer Sean Simpson: Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Blau-Weiß-Roten die Kölner Haie in der SAP Arena, am Sonntag (14 Uhr) müssen sie beim EHC Red Bull München ran.

Der Titelverteidiger ist der Konkurrenz enteilt. Obwohl die Mannschaft von Coach Don Jackson noch ein Spiel in der Hinterhand hat, beträgt der Vorsprung auf die hartnäckigsten Verfolger aus Nürnberg und Wolfsburg bereits satte neun Punkte, weitere zwei Zähler dahinter rangieren die Adler auf Platz vier. "Wir haben jetzt die Chance, Punkte auf zwei Topteams gutzumachen", weiß Marcel Goc, dass auch die Haie zu dieser Kategorie zählen. Die Domstädter konnten sich mit Siegen in ihren beiden Nachholspielen noch auf den zweiten Platz katapultieren.

"Ich fühle mich gut"

Nachdem am vergangenen Freitag Matthias Plachta sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben hatte, steht nun Jamie Tardif bei den Adlern vor der Rückkehr in den Wettkampfbetrieb. Nach seiner Unterkörperverletzung stieg der Kanadier am Montag ins Mannschaftstraining ein. "Das war der nächste Schritt, ich fühle mich gut", betonte Tardif, der in dieser DEL-Saison verletzungsgeplagt nur auf zwölf Einsätze kommt. "Natürlich ist das Jahr bislang sehr frustrierend für mich verlaufen. Ich hoffe aber, dass diese Zeit jetzt endlich zu Ende geht", sagte der 31-Jährige. Ob Tardif schon gegen die Haie aufläuft, wird Coach Simpson nach Rücksprache mit dem Ärzteteam aber erst kurzfristig entscheiden.