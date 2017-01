„Bauchmuskelzerrung“ verhindert Bruder-Duell

Mannheim. Seinen Humor hat Sascha Goc nicht verloren. Als der Kapitän der Schwenninger Wild Wings gefragt wird, welche Art Oberkörperverletzung schuld daran ist, dass er beim Winter Game am Samstag in Sinsheim nicht gegen die Mannheimer Adler und damit gegen seine Brüder Marcel und Niki auf dem Eis stehen könne, hält der 37-Jährige seine rechte Hand hoch, präsentiert einen Gips, sagt "Bauchmuskelzerrung" - und grinst dabei.

Man merkt dem ältesten der drei Goc-Brüder dennoch an, wie sehr es an ihm nagt, dass er diese einmalige Gelegenheit verpassen wird, vor fast 30 000 Fans unter freiem Himmel zu spielen. "Ich bin natürlich schon in Sinsheim dabei, aber für mich ist es leider nicht so gut gelaufen. Dabei wäre es das erste Winter Game meiner Karriere gewesen, und ich denke nicht, dass ich die Chance auf ein weiteres haben werde", ist Sascha Goc Realist.

Doch auch seine Brüder haben bislang noch nie ein Liga-Spiel unter freiem Himmel bestritten, obwohl Marcel genau 699 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert hat. Dort gehören solche Events zur Tradition. 2014 strömten 105 500 Fans ins Stadion, um die Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings zu sehen. "Live war ich während meiner NHL-Zeit nie dabei, aber vor dem Fernseher habe ich natürlich zugeschaut", erinnert sich der 33-Jährige.

Die Vorfreude ist zwar nach der Verletzung von Sascha ein wenig getrübt, dennoch kribbelt es Verteidiger Niki und Stürmer Marcel langsam aber sicher in den Fingern. Und auch Sascha will auf jeden Fall sein Team unterstützen. "Es wird bestimmt voll werden, mit einer Super-Stimmung in einem so großen Stadion", ist sich der Abwehrmann, der von 2002 bis 2005 selbst das Adler-Trikot trug, sicher: "Für die Spieler wird es ein einmaliges Erlebnis mit einer Wahnsinns-Atmosphäre."

Da können ihm seine Brüder nur beipflichten. "Das Derby Mannheim gegen Schwenningen hat ja sowieso einen besonderen Stellenwert, aber unter diesen einzigartigen Bedingungen zu spielen, ist noch mal etwas ganz Spezielles", meint Marcel. "Ich glaube, die Masse an Zuschauern macht schon einen großen Unterschied aus. Natürlich ist auch Show dabei, das ist nicht nur ein Eishockeyspiel, aber die drei Punkte, die es zu holen gibt, die wollen wir natürlich haben", meint Marcel.

Niki ergänzt: "Uns wird das einen Extra-Push geben. Aber das wird nicht nur für uns auf dem Eis eine Riesen-Nummer, sondern auch für jeden Zuschauer. Selbst die Fußballer, die vielleicht zusehen, werden nicht oft eine solche Atmosphäre haben, wie bei diesem Spiel", hofft der 30-Jährige auf lautstarke Unterstützung. Beide Fanlager sind zudem für ihren Ideenreichtum bekannt. Obwohl das Baden-Württemberg-Duell streng genommen ein Auswärtsspiel für die Adler ist, dürften die Anhänger der Blau-Weiß-Roten sich eine besondere Choreo ausgedacht haben. "Ich hoffe, wir können das vom Eis aus lesen", meint Marcel.

Vater im Stadion, Mutter vor TV

Einen eigenen Block für den Goc-Clan wird es übrigens nicht geben, auch wenn das Brüder-Trio zahlreiche Anfragen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis erhalten hat. "Wir hätten das Kontingent auch alleine ausschöpfen können, aber es gibt auch einige, die schauen sich das Spiel lieber vor dem Fernseher an. Zum Beispiel unsere Mutter. Sie weiß nie, für wen sie sein soll. Außerdem ist sie immer so besorgt um uns - hoffentlich passiert nix, hoffentlich passiert nix - sagt sie dann immer. Aber ich weiß, dass unser Vater kommen will", erzählt Niki.