Bei Adlern kommt alles anders

Mannheim. Willst du die Adler oben fliegen seh'n, musst du die Tabelle dreh'n. Klar: Nach zwei Spieltagen ist das Tableau in der Deutschen Eishockey Liga so wenig aussagekräftig wie die heutige Wettervorschau für Januar 2017. Dennoch steht fest: Die Mannheimer haben sich den DEL-Start anders vorgestellt - ganz anders. Kein Tor beim 0:2 gegen die biederen Kölner Haie, kein Punkt am Wochenende - letzter Platz, dafür gleich vier mehr oder minder schwer verletzte Spieler. "Nach den Partien in der Champions League dachten wir, wir wären stabil. Aber jetzt mit all den notwendigen Veränderungen . . .", sagte Manager Teal Fowler, ohne diesen Satz zu beenden.

Schon nach den ersten beiden Spielen sieht das Team nicht mehr so aus wie bei den Aufritten in der Königsklasse, als die Adler gegen den finnischen Titelträger Tappara Tampere und den Schweizer Vizemeister HC Lugano auf Augenhöhe agierten. Zunächst zog sich Torjäger Ryan MacMurchy bei der unnötigen Niederlage in Lugano einen Kahnbeinbruch zu, dann wurde bekannt, dass Mathieu Carle an einer Wundheilungsstörung am Bein leidet. Und nachdem Garrett Festerling Marcel Müllers Check mit dem Schlusspfiff beim 3:4 in Krefeld mit einer Oberkörper- und Fußverletzung bezahlen musste, fiel gegen die Haie auch noch Nationalspieler Sinan Akdag aus. Beim 26-Jährigen ist eine alte Verletzung wieder aufgebrochen, bestätigte Manager Fowler. Wie lange der Verteidiger ausfällt, steht noch nicht fest, die Untersuchungen dauerten am Montag noch an.

Not-Formation im Powerplay

Sean Simpson sah sich gegen Köln vor die Aufgabe gestellt, vier Profis ersetzen zu müssen, die auch im Powerplay gesetzt sind. Und so verwunderte es nicht, dass die Adler nach dem 0:2-Rückstand im letzten Drittel bei drei aufeinanderfolgenden Überzahl-Spielen die Wende nicht mehr einleiten konnten.

Als auch noch Matthias Plachta und Jamie Tardif ihre Disziplinarstrafen absaßen, schickte Mannheims Trainer notgedrungen Dominik Bittner, Ronny Arendt und Mirko Höfflin aufs Eis, die für diese Position nicht unbedingt vorgesehen waren. "Das war sicherlich ein Faktor, darf aber keine Ausrede sein", betonte Simpson. "Auch ohne die vier verletzen Spieler sind wir immer noch eine gute Mannschaft."

Das bewiesen seine Jungs auch über weite Strecken der Partie. Sie zeigten im Forechecking gute Ansätze, verbrachten viel Zeit in der Kölner Zone. Trotz des großen Aufwands erarbeiteten sie sich jedoch zu wenig zwingende Chancen - vor allem nach dem Haie-Doppelschlag im zweiten Drittel. "Es ist frustrierend. Wir haben nicht viel falsch gemacht, haben uns jedoch nicht belohnt", sagte Denis Reul.

Teilweise hatte es den Anschein, der Verteidiger wollte die Begegnung im Alleingang drehen. In der 39. Minute startete der 27-Jährige zu einem seltenen Solo durch. Er stand plötzlich in vorderster Front, es war aber niemand für den Nachschuss da. "Irgendwann war klar, dass heute keine Tore geschossen, sondern geschoben werden", meinte Fowler. Diese Aussage könnte so interpretiert werden, dass dem Manager der Verkehr vor dem gegnerischen Kasten fehlte. Sicher: Haie-Torhüter Gustaf Wesslau hatte einen guten Tag erwischt, zu oft wurde ihm die Arbeit aber zu leicht gemacht.

Krefeld-Niederlage schmerzt mehr

"Natürlich war das ein enttäuschendes Wochenende für uns mit den zwei Niederlagen. Es war allerdings auch nicht alles schlecht. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie sich nicht aufgegeben hat", betonte Simpson, der eine kämpferisch starke Vorstellung seiner Jungs gesehen hatte. Und so richtete sich die Kritik im Adler-Lager auch zwei Tage später eher auf das Spiel in Krefeld am Freitag, als die Mannheimer eine 2:0-Führung verspielt hatten.

"Das hätten wir anders über die Bühne bringen müssen", sagte Reul. Fowler wurde noch deutlicher: "Wenn wir in Krefeld unsere Aufgabe erledigt hätten, wären wir jetzt nicht in dieser Situation." Will heißen: Hätten die Adler den Vorsprung routiniert nach Hause gespielt, hätte es die Schlägerei nach der Schlusssirene nicht gegeben, Festerling wäre nicht verletzt worden, und auch David Wolf hätte nicht gleich zwei große Strafen auf einmal kassiert.

Doch da der Sport nicht im Konjunktiv geschrieben wird, müssen die Adler am Freitag (19.30 Uhr) in der SAP Arena gegen die Düsseldorfer EG den nächsten Anlauf zum ersten Saisonsieg nehmen. Trotz der Ausfälle ist eher nicht damit zu rechnen, dass personelle Verstärkung kommt. "Der jetzige Spielermarkt hilft uns nicht weiter, wir drehen aber jeden Stein um", sagte Fowler. Auf jeden Fall wird Förderlizenzspieler Carter Proft in dieser Woche in Mannheim trainieren. (Christian Rotter)