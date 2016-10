Carle wieder im Training

Mannheim. Die Mannheimer Adler können im Spiel bei den Straubing Tigers am Freitag (19.30 Uhr) auf den Einsatz von Mathieu Carle (Bild) hoffen. "Er wird am Dienstag mit der Mannschaft trainieren", sagte Manager Teal Fowler auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Verteidiger hatte die ersten sechs DEL-Partien dieser Saison wegen einer Wundheilungsstörung am Bein verpasst.

Ein Einsatz von Jamie Tardif in Straubing sowie im Heimspiel am Sonntag (19 Uhr) gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München kommt dagegen wohl noch zu früh. "Wir wollen lieber sicher sein, dass die Verletzung ausgeheilt ist, als etwas zu riskieren", betonte Fowler. Tardif hatte sich eine Zerrung zugezogen, nachdem er eine Handprellung gerade auskuriert hatte.

Kevin Maginot und Carter Proft, der am Sonntag beim 4:5 nach Penaltyschießen in Schwenningen sein erstes DEL-Tor geschossen hatte, werden in dieser Woche erneut mit den Adlern trainieren - und nicht beim Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies. "Jeder Tag, den die beiden bei uns verbringen, bringt sie weiter. Wir wiederum profitieren von Kevins und Carters Einsatz", sagt Fowler. (Bild: Adler) cr