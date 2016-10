Carles Neustart mit Verspätung

Nicht nur im Champions-League-Heimspiel gegen Tampere (links: Jukka Peltola) gab Mathieu Carle eine gute Figur ab. © Binder

Mannheim. Mathieu Carles erstes Jahr in Mannheim verlief nicht nach Wunsch. Zwar sammelte der Verteidiger in 49 Partien immerhin 24 Scorerpunkte, der Franko-Kanadier stand aber auch bei vielen Gegentoren auf dem Eis - selbst nach seinem Geschmack bei zu vielen. Vielleicht waren die meisten Fans auch deshalb von den Leistungen des 29-Jährigen so enttäuscht, weil Carle als Wunschspieler von Meistertrainer Geoff Ward galt, der sich für die Verpflichtung des Rechtsschützen stark gemacht, dann aber Mannheim im Sommer 2015 verlassen hatte.

"Mein Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt", betont Carle, der heute (19.30 Uhr) im Spiel bei den Straubing Tigers aufs Eis zurückkehrt, nachdem ihn zuletzt eine Wundheilungsstörung am Bein außer Gefecht gesetzt hatte. Den Mann mit der Nummer 72 wurmte diese Verletzung sehr. Sie kam zu einem Zeitpunkt, als er in den Testspielen und in der Champions Hockey League gerade gezeigt hatte, was sich die Verantwortlichen von ihm erwarten: Er bewies beim Spielaufbau eine gute Übersicht, setzte seine Mitspieler geschickt ein und versprühte selbst Torgefahr.

An einem kleinen operativen Eingriff führte allerdings kein Weg vorbei. "Ich habe drei lange Wochen hinter mir", betont Carle, der sein Comeback gerne früher gefeiert hätte. Neun Tage nach der OP, als ihm nach einem kleinen Schnitt "all das schlechte Zeug" aus dem Bein floss, versuchte er es. Der 29-Jährige, der gestern im Training mit Aaron Johnson ein Verteidigerpärchen bildete, musste sich aber noch in Geduld üben: "Ich hätte lieber gespielt, als meinen Teamkollegen von der Tribüne aus zuzuschauen. Ich hatte gerade eine gute Vorbereitung absolviert und Trainer Sean Simpson meine Qualitäten gezeigt. Aber auch wenn es für mich ein Saisonstart mit Hindernissen war, bin ich glücklich mit meiner Situation."

Simpson betont stets, dass ihn das, was im vergangenen Jahr war, nicht interessiert, dass jeder Spieler bei ihm bei null angefangen habe. Das gilt auch für Carle, der bei den Adlern so etwas wie einen Neuanfang wagt. Inwieweit er in Straubing eingesetzt wird, entscheidet der Coach kurzfristig. "Mathieu hat einen gewissen Trainingsrückstand. Wir werden sehen, wie viel Eiszeit er bekommt", erklärt Simpson.

Extra-Schicht nach dem Training

Carle fühlt sich gut. Er ließ gestern nichts unversucht, um seinen Trainer davon zu überzeugen. Nach dem offiziellen Ende der Übungseinheit feilte er noch lange an seiner Schusstechnik. Johnson und Mattias Plachta legen die Scheibe immer wieder quer, Carle hämmerte sie direkt in die Maschen: Nach der Rückkehr des Rechtsschützen verfügt das Adler-Powerplay über eine weitere Waffe.

In Überzahl drückt der Schuh mit einer Erfolgsquote von 26,09 Prozent aber ohnehin kaum. Anders sieht es aus, wenn die Mannheimer mit mindestens einem Mann weniger agieren. "Wenn wir oben mitmischen wollen, muss unser Unterzahl-Spiel besser werden", hat auch Simpson die magere Quote von 68,18 Prozent registriert. "Das fängt aber bei der Disziplin an, wir nehmen zu viele unnötige Strafen. Wir haben das schon ein paar Mal mit der Mannschaft diskutiert, vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis wir die Sache in den Griff bekommen." Dass das Team lernfähig ist, kann es heute in Straubing beweisen.