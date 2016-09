Carles Pech ist Maginots Glück

Alle Bilder anzeigen Mathieu Carle gilt als Verteidiger mit gutem Aufbaupass. © Binder

Mannheim. Erst die Nummer 27, jetzt die 72: Nachdem die Adler bis Ende November schon auf Angreifer Ryan MacMurchy (Kahnbeinbruch) verzichten müssen, hat es nun einen Verteidiger erwischt. Mathieu Carle (Bild) wird den Mannheimern in den nächsten zwei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 28-Jährige leidet an einer Wundheilungsstörung am Bein, die einen operativen Eingriff erfordert.

"Mit MacMurchy und Carle fallen zwei Schlüsselspieler aus, die auch im Powerplay gesetzt waren", sagte Manager Teal Fowler, der guter Dinge ist, dass der Franko-Kanadier bereits Anfang Oktober aufs Eis zurückkehren kann: "Würde er nicht pausieren, würde sich die Wunde immer wieder entzünden. Es wird einen kleinen Schnitt geben, dann hoffen wir auf schnelle Besserung."

Auch weil die Adler von einem positiven Heilungsverlauf ausgehen, wird Fowler nicht auf dem Transfermarkt tätig werden: "Wir müssen das langfristige Bild im Auge haben und werden nicht in Panik verfallen."

Carles Pech ist Kevin Maginots Glück. Mit dem 22-jährigen Eigengewächs soll ein gebürtiger Mannheimer in die Bresche springen und als siebter Verteidiger Eiszeit in der DEL sammeln, die für die Blau-Weiß-Roten am Freitag (19.30 Uhr) mit der Partie in Krefeld beginnt. "Kevin bietet sich die Chance, sich zu zeigen. Wir wissen, dass es für ihn ein großer Sprung ist von unserem Zweitliga-Kooperationspartner Kassel zu uns. Es ist auch klar, dass so ein junger Spieler Fehler machen wird. Allerdings müssen wir ihn alle dabei unterstützen, dass sich die Anzahl seiner Fehler reduziert", betonte Fowler. "Bei seinem Stellungsspiel liegt noch Arbeit vor ihm. Kevin hat aber den Ehrgeiz, schnell zu lernen." Trainer Sean Simpson wird Maginots Einsätze dosieren. (Bild: Binder) cr