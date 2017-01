Das Team steht an erster Stelle

Mannheim. Ryan MacMurchy blickte nur kurz auf seine lädierte Hand. "Zwar bin ich noch nicht bei 100 Prozent, doch es fühlt sich auf jeden Fall besser an als nach meinem ersten Comeback-Versuch", sagte der Anfgreifer der Mannheimer Adler nach dem 4:2-Erfolg gegen den ERC Ingolstadt. Viel lieber als über den Kahnbeinbruch, den sich der Kanadier im Champions-League-Spiel gegen den HC Lugano zugezogen und der ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatte, wollte MacMurchy über die Personen sprechen, die ihn auf seinem Leidensweg unterstützten: "Ich danke den Athletiktrainern Jan Koziak und Martin Müller, den Physiotherapeuten Rudi Lang und Christian Deuser sowie Jochen Hecht. Die Adler können froh sein, dass sie so ein Team ums Team haben."

Dass MacMurchy eine harte Zeit hinter sich hat, wusste auch Trainer Sean Simpson. Auch ihm war die Erleichterung anzumerken, dass einer seiner Top-Stürmer keine Probleme mit der Akklimatisierung auf dem Eis hatte. "Ryan hatte einen großen Einfluss aufs Spiel", lobte Simpson den 33-Jährigen, der zu den ersten drei Mannheimer Treffern die Vorarbeit leistete. In der 29. Minute sah er den an der blauen Linie lauernden Verteidiger Mathieu Carle. Marcus Kink fälschte dessen Schuss zum 1:2 ab. Ganze 138 Sekunden später brachte MacMurchy den Puck Richtung Tor, wo Dominik Bittner am schnellsten reagierte und zum 2:2 (32.) abstaubte. Und keine zwei Minuten danach setzte sich der Außenstürmer auf der rechten Seite durch, der passte zu Carlo Colaiacovo, der die Scheibe zum 3:2 ins Netz schlenzte (34.).

"Ich kontrolliere den Puck besser"

MacMurchy war bislang eher bekannt als eiskalter Vollstrecker denn als genialer Vorabeiter: "Normalerweise stehe ich vor dem Kasten und drücke die Abpraller über die Linie." Oder er feuert im Powerplay seinen gefürchteten Direktschuss ins Netz. "Wenn meine Verletzung etwas Gutes hatte, dann vielleicht das, dass ich jetzt ein anderer Spieler bin." Ein besserer Spieler sogar? So weit wollte MacMurchy nicht gehen. "Mit Jochen Hecht habe ich hart für mein Comeback geschuftet. Ich habe nun das Gefühl, dass ich den Puck besser kontrolliere und das Eis besser sehe. Ich bezweifle jedenfalls, dass ich vor meiner Verletzung Carlo in der gleichen Situation bemerkt hätte."

Zum zweiten Mal in die Reha

MacMurchy hatte in dieser Saison ausreichend Gelegenheit, mit dem 892-fachen NHL-Spieler an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Wie sich im Nachhinein herausstellte, feierte er im November zu früh seine Rückkehr aufs Eis. "Ja, ich habe wohl zu sehr gepusht", gibt er heute zu. Zwar lief der Rechtsschütze viermal auf - mehr gab sein Körper aber nicht her. Die Schmerzen waren zu groß, die Ärzte stellten an seiner verletzten Hand eine Knochenhaut- und Sehnenentzündung fest. Wieder musste MacMurchy in die Reha.

"Nur wer selbst schon mal eine solche Phase erlebt hat, weiß, was Ryan durchgemacht hat", sagte Bittner. Auch für den 24-Jährigen verlief die Saison bislang nicht nur nach Wunsch. Als alle Verteidiger fit waren, traf meist ihn und Niki Goc das harte Los eines Tribünenplatzes. Beide akzeptierten die Trainer-Entscheidung und zogen sich nicht ins Schneckenhaus zurück, sondern gaben im Training alles, um sich aufzudrängen. Da gegen Ingolstadt neben dem verletzten Aaron Johnson auch der erkrankte Danny Richmond ausfiel, nutzte das Duo die Gunst der Stunde: Bittner und Niki Goc nach Vorlage seines Bruders Marcel feierten ihre Saisontor-Premiere.

"An erster Stelle steht unser gemeinsames großes Ziel, das Schicksal des Einzelnen spielt eine untergeordnete Rolle", betonte Bittner und wählte damit Worte, die in der Meistersaison 2014/2015 unter Geoff Ward häufig fielen. "Wir haben den Zug ins Rollen gebracht. Und wir werden alles daran setzen, dass er im Rollen bleibt." Mit einem Heimsieg gegen Bremerhaven würde er heute (19.30 Uhr) an Fahrt aufnehmen.