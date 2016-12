Effiziente Adler siegen 5:3

Daniel Sparre gratuliert David Wolf zum 3:0 gegen Bremerhaven. © PIX

Bremerhaven. Die Mannheimer Adler haben auch ihr fünftes Spiel in Folge gewonnen. Bei den Fishtown Pinguins siegte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson in Bremerhaven mit 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

Die Gastgeber begannen alles andere als zurückhaltend. Nach 30 Sekunden hatte Jeremy Welsh zu viel Platz, Adler-Schlussmann Dennis Endras war aber zur Stelle. Wenig später durften die Pinguine sogar mit einem Mann mehr ran, doch die Mannheimer arbeiteten wieder einmal konzentriert und ließen nichts zu. In der Folge übernahmen die Blau-Weiß-Roten das Ruder und wurden schnell mit dem 1:0 belohnt: Mathieu Carle hatte per Schlagschuss abgezogen, Pinguins-Torhüter Jani Nieminen freie Sicht, doch der Finne griff daneben (7.). Daniel Sparre, Marcus Kink, Neuzugang Carlo Caolaiacovo und David Wolf besaßen weitere gute Möglichkeiten. Die Nordlichter versuchten, Nadelstiche zu setzen, doch Jordan George oder Brock Hooton kamen an Endras nicht vorbei.

Effektiver zeigten sich die Adler: Danny Richmond verwertete den Pass von Christoph Ullmann zum 2:0. Wieder hatte ein Verteidiger getroffen (15.). Noch vor der Pause erhöhte Wolf auf 3:0. Der bullige Stürmer schoss von außen Richtung Tor, der Puck prallte vom Schlittschuh von Dominik Tiffels ins eigene Tor (18.). "In den ersten Minuten waren wir nicht gut genug, aber danach haben wir dominiert", bewertete der Torschütze die ersten 20 Minuten.

Nach der Pause versuchten die Mannheimer dranzubleiben. Luke Adam zog ab, Brent Raedeke fälschte ab, die Scheibe ging am Tor vorbei (22.). Fünf Minuten später sorgte Garrett Festerling mit seinem 4:0 früh für die vermeintliche Vorentscheidung, sehr zur Freude der rund 350 mitgereisten Adler-Fans. Damit war der Arbeitstag von Torhüter Nieminen beendet, Jerry Kuhn übernahm. Der Deutsch-Amerikaner hatte Glück, dass Denis Reul wenig später mit seinem Schlagschuss nur die Latte traf. Dafür gelang im Gegenzug Gordon Owens mit freundlicher Unterstützung der Adler der Anschlusstreffer zum 1:4, Adam hatte den Puck erst in die Gefahrenzone gebracht. Das verschaffte den Pinguinen Auftrieb, ohne dass jedoch Zählbares dabei heraussprang. Die größte Chance hatten Hooton und Jack Combs in der 37. Minute, doch Endras war auf dem Posten.

Vier Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Sinan Akdag aus der Halbdistanz abzog. Festerling nahm Pinguins-Goalie Kuhn die Sicht und der Adler-Stürmer war wohl auch noch an der Scheibe - egal - es stand auf jeden Fall 5:1. Aufstecken wollten die Hanseaten dennoch nicht: Erst zwang Cory Quick Endras zu starken Paraden, dann bezwang George ihn zum 2:5 (55.). In Überzahl verkürzte Combs sogar noch auf 3:5 (60.). jako