Ein teuer erkaufter Adler-Punkt in Lugano

Ryan MacMurchy zog sich in Lugano eine Handverletzung zu. © Binder

Mannheim. Es stimmte fast alles - nur das Ergebnis nicht. Beim 3:4 nach Verlängerung in Lugano boten die Adler dem Schweizer Vizemeister in der Champions Hockey League nicht nur Paroli, sondern sie waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft. Vor allem im zweiten Drittel dominierte das Team von Trainer Sean Simpson den Gegner. Dass es nach 40 Minuten nur 2:2 stand, sollte sich rächen. Marcus Kink brachte die Mannheimer zwar mit 3:2 in Führung, Patrik Zackrisson glich aber 58 Sekunden vor der Schlusssirene zum 3:3 aus. In der Verlängerung sicherte Linus Klasen Lugano den Zusatzpunkt.

Am Sonntag in Tampere

Gestern wurden die Sorgenfalten bei den Adlern noch tiefer - nicht nur, weil sie im abschließenden Vorrundenspiel beim finnischen Titelträger Tappara Tampere (Sonntag, 18 Uhr) nun punkten müssen, um in der Königsklasse in die Runde der besten 32 einzuziehen. Da Ryan MacMurchy mit einer Handverletzung abreiste, die in Mannheim weiter untersucht wird, machte sich die Gewissheit breit, dass dieser eine mickrige Zähler auch noch teuer erkauft war.

Das sah David Wolf schon unmittelbar nach der Partie so. "Die Niederlage tut sehr weh. Wir können jedoch auf der Leistung aufbauen. Wir haben gezeigt, wie stark wir sein können", sagte der Angreifer, der die Adler mit 1:0 in Führung brachte (10.) und mit seinem bereits vierten Scorerpunkt die teaminterne Rangliste mit drei Treffern und einer Vorlage anführt. "Wir müssen am Abschluss arbeiten", wusste der 26-Jährige, wo in den nächsten Trainingseinheiten der Hebel anzusetzen ist.

Obwohl auch Simpson mit dem Resultat alles andere als glücklich war, stellte der Coach das Positive heraus: "Wenn wir immer so spielen wie gegen Lugano, werden wir in dieser Saison noch viele Spiele gewinnen." Um in die Play-off-Phase der Champions League einzuziehen, genügt den Adlern in Tampere ein Punkt. Bei einer Mannheimer Niederlage nach Verlängerung hätten zwar beide Teams fünf Zähler auf dem Konto, die Adler aber den direkten Vergleich gewonnen.