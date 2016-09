Eiskalte Haie schocken Adler

Harter Zweikampf an der Bande: Der Kölner Max Reinhardt (l.) und Adler-Stürmer Marcel Goc. © Binder

Mannheim. Kein Punkt nach dem ersten Wochenende auf der Habenseite, vier Spieler im Krankenlager: Die Adler haben sich den Start in die neue DEL-Saison bestimmt anders vorgestellt. Nachdem das Team von Trainer Sean Simpson am Freitag beim 3:4 in Krefeld eine 2:0-Führung verspielt hatte, setzte die personell geschwächte Truppe gestern auch ihren Heimspiel-Auftakt in den Sand. Gegen die Kölner Haie gaben die Mannheimer zwar alles, sie unterlagen aber mit 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

Die Nordwestkurve bereitete den Blau-Weiß-Roten mit der Choreographie "Neue Runde - Euer Einsatz, bitte!" einen überwältigenden Empfang; der neue Einheizer auf dem Videowürfel fachte die Stimmung weiter an. Ungetrübt war die Vorfreude auf das erste DEL-Heimspiel der Saison im Mannheimer Lager jedoch nicht. Gegen die Haie fielen nicht nur Mathieu Carle, Ryan MacMurchy und Garrett Festerling aus (siehe nebenstehenden Bericht), auch Sinan Akdag fehlte angeschlagen. Der Verteidiger wird heute weiter untersucht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch er länger aussetzen muss.

Gegen Köln gab es für die Adler schon nach 83 Sekunden die kalten Dusche - das mussten die Mannheimer Fans unter den 12 103 Zuschauern in der SAP Arena jedenfalls befürchten. Ex-Adler Kai Hospelt hatte abgezogen, der Puck landete im Tor. Die Schiedsrichter zogen aber den Videobeweis zurate und verweigerten dem Treffer die Anerkennung, Haie-Angreifer Ryan Jones hatte im Torraum gestanden.

Wesslau nicht zu überwinden

Das Simpson-Team, bei dem sich in der Abwehr der 22-jährige Kevin Maginot mit zunehmender Spielzeit immer mehr zutraute, brauchten etwas, um sich freizuschwimmen und zu Chancen zu kommen. Die ersten vergaben Marcus Kink und Marcel Goc (4.), auch Chad Kolarik scheiterte an Gustaf Wesslau (6.). Die Adler setzten die Haie jetzt mit aggressivem Forechecking unter Druck und erzwangen die erste Überzahl. Matthias Plachta mit einer Direktabnahme (9.) und Kolarik aus der Drehung (10.) fanden die Lücke aber ebenfalls nicht. Glück hatten sie, dass Pascal Zerressen mit Philip Gogullas Sahnepass nicht gerechnet hatte (12.).

"Wir müssen unseren Fans etwas zurückgeben. Eine Saison wie letztes Jahr dürfen wir uns nicht mehr erlauben", gab Adler-Geschäftsführer Matthias Binder in der ersten Pause als Saisonziel aus. Die Mannschaft wollte diese Vorgabe unbedingt umsetzen. Nach Jean-Francois Bouchers Lapsus hatte Ronny Arendt das 1:0 auf dem Schläger, erneut war Wesslau Endstation (23.). Nachdem Niki Gocs verdeckter Schlenzer nicht eingeschlagen hatte (25.) und Brent Raedeke nach Jamie Tardifs Geniestreich einen Tick zu spät kam, bissen die Haie eiskalt zu. Mit einem Doppelschlag binnen 73 Sekunden sorgten sie für eine Vorentscheidung. Zunächst nutzte Dane Byers einen unzureichenden Klärungsversuch von Niki Goc zum 0:1 (33.), ehe Travis Turnbull mit dem 0:2 für Entsetzen auf den Rängen sorgte (34.).

Denis Reul versuchte mit einem unwiderstehlichen Solo, die Schockstarre bei den Fans zu lösen (39.). Als die Schiedsrichter ein Foul an Niki Goc nicht ahndeten und Jamie Tardif sowie Matthias Plachta auf der einen, Torsten Ankert und Byers auf der anderen Seite die Fäuste sprechen ließen, war ebenfalls Stimmung in der Bude.

Da die Referees allen Raufbolden eine zehnminütige Disziplinarstrafe aufbrummten, musste Simpson zu Beginn des letzten Abschnitts auf drei Reihen umstellen. In Überzahl durften jetzt sogar Dominik Bittner, Mirko Höfflin und Arendt ran. Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Eis fiel das Anschlusstor nicht mehr. Einerseits agierten die Adler in den Schlüsselmomenten zu kompliziert, andererseits fehlte mit dem verletzten Quartett auch das Korsett im Powerplay. Simpson nahm zwei Minuten vor Schluss Endras zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis - Kolarik (59.) und Plachta (60.) vergaben die letzten Chancen. (cr)