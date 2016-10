Endras stressfreier Ruhepol der Adler

Mannheim. Direkt nach dem Match gegen Schwenningen hatte Dennis Endras noch ein "Meet&Greet" mit Sponsoren und Fans zu absolvieren. Von Stress beim Adler-Schlussmann aber keine Spur, der 31 Jahre alte Routinier bewältigte auch diese Aufgabe gelassen. Mit einem Shut out, einem Spiel ohne Gegentor im Rücken, war das auch kein Wunder. Es war immerhin der erste der Saison. "So ein Shut out ist eine schöne Sache - aber ein 3:1 wäre auch okay gewesen. Viel wichtiger war, dass wir die drei Punkte eingefahren haben nach der Niederlage vom Sonntag in Berlin und gleich wieder auf die Siegerstraße eingebogen sind", sagte Endras, ganz Teamplayer.

Dabei war der Nationalspieler beim lange Zeit vergeblichen Anrennen der Adler zum wichtigen Rückhalt für sein Team geworden, erwies sich bei Schwenninger Kontern oder im Penaltykilling mehr als einmal als Retter in der Not. "Ach, wir sind da allgemein gut gestanden in Unterzahl, da arbeiten wir uns statistisch gerade ein wenig nach oben", wiegelte Endras wieder ab, wenngleich er spektakuläre Paraden gezeigt hatte.

Kein Blatt vor den Mund nahmen da seine Teamkollegen. Kapitän Marcus Kink etwa, der gegen Schwenningen sein bereits 751. DEL-Spiel absolviert hatte, weiß genau, was seine Mannschaft schon seit Jahren an dem Keeper hat. "Dennis hat Super-Glanztaten gezeigt. Er ist ein absoluter Spitzentorhüter in der Liga. Wie er spielt, das ist Gold wert für uns", bezog er sich mit seinem Lob nicht nur auf das Schwenningen-Spiel.

Chancen kreieren wichtig

Jamie Tardif reihte sich da nahtlos ein. Der Stürmer, der seinerseits unter den Topleistungen von Schwenningens Joey MacDonald zu "leiden" hatte und einige Großchancen nicht im Kasten unterbrachte, zollte dem eigenen Keeper größten Respekt. "Wann immer Endras spielt, erhöht er unsere Siegchancen. Er hat wieder einmal einen großartigen Job gemacht", meinte der Kanadier.

Trainer Sean Simpson sah derweil mehr das große Ganze. Das Spiel gegen Schwenningen sei keine leichte Aufgabe gewesen. Nach der enttäuschenden Niederlage in Berlin sah er trotz eines "Super-Trainings dazwischen" die Motivationsfrage im Raum stehen - und wurde angenehm überrascht, nicht zuletzt von Endras. "Gratulation an ihn für den Shut out", sagte Simpson. "Es ist gut für uns, auch einmal zu Null zu spielen", spielte er auf die vier Gegentore in Berlin, aber vor allem die fünf in Nürnberg und natürlich auf die 3:6-Heimniederlage gegen München am 9. Oktober an.

Dass die Chancenauswertung gegen die Wild Wings geradezu abgrundtief schlecht gewesen war und trotz brutaler Dominanz nur drei Tore heraussprangen, wollte der Coach nicht überbewerten. "Wenn wir einmal keine Chancen kreieren, dann haben wir ein Problem", sagte Simpson und fügte an: "So läuft ein Spiel eben ab und zu."

Und Dennis Endras sah die andere Seite der Medaille. "Wir haben uns generell in der Defensive weiterentwickelt", sah er eher die Defensivarbeit der Angreifer als Plus. Und: "Wir haben weniger Strafen kassiert", registriert er auch hier eine Steigerung - ganz stressfrei.