Familien geben Adlern Kraft

Gute Stimmung bei den Adlern: Doppel-Torschütze Aaron Johnson holt sich die Glückwünsche seiner Teamkollegen ab. © Binder

Mannheim. Die Weihnachtsfeier in der SAP Arena war längst in vollem Gange, als die Spieler der Mannheimer Adler auf dem Eis vor allem einen Mann suchten: Aaron Johnson. Der Kanadier hatte beim 7:1-Kantersieg gegen die nach dem ersten Drittel überforderte Düsseldorfer EG bereits die Mannheimer Tore Nummer sechs und sieben erzielt - immer wieder versuchten seine Teamkollegen, den 33-Jährigen in eine gute Schussposition zu bringen, um ihm den Hattrick aufzulegen.

Johnson feuerte aus fast allen Lagen, der dritte Treffer blieb ihm jedoch verwehrt. Das störte aber kaum einen Adler-Fan. Bis auf die Düsseldorfer Anhänger, die in ihrem gut gefüllten Block eine gute Portion Galgenhumor bewiesen, verließen die 11 308 Zuschauer die SAP Arena hochzufrieden. "Ich hätte natürlich gerne den dritten Treffer folgen lassen, um die Stimmung weiter anzuheizen. Wir sollten aber nach diesem 7:1 nicht das Haar in der Suppe suchen", meinte Johnson, der sich mit seinem Verteidiger-Kollegen Carlo Colaiacovo immer besser einspielt.

Unterstützung aus der Heimat

Adler vor Bayern-Trip Die Adler reisen heute nach Nürnberg, wo am Abend (19.30 Uhr) das Spiel gegen die Ice Tigers ansteht. Am Donnerstag trainieren die Mannheimer in Nürnberg, ehe sie am Freitag nach Straubing weiterreisen. Im nächsten Heimspiel empfangen die Adler die Grizzlys Wolfsburg am 3. Januar in der SAP Arena, ehe am 7. Januar das Winter Game gegen Schwenningen in Sinsheim ansteht..

Über die Weihnachtstage hatten viele Mannheimer Importspieler ihre Familien aus Nordamerika einfliegen lassen - auch die Johnsons versammelten sich gemeinsam vor dem Christbaum. Während Aarons Vater an Neujahr wieder in die Heimat zurückfliegt, hängt seine Mutter noch einige Tage dran, um die jungen Eltern in Mannheim zu unterstützen: "Ich hoffe, meine Frau und ich finden dann ein bisschen mehr Schlaf als zuletzt", betonte Johnson.

Gegen die DEG, die mit vier Siegen in Folge nach Mannheim angereist war, war bei den Adlern nur in der Anfangsphase etwas Müdigkeit zu spüren. "Wir haben den Puck zu früh verloren", hatte auch Matthias Plachta festgestellt, der nach den Toren von Colaiacovo (13.), Luke Adam (24.), Sinan Akdag (26.) und Chad Kolarik (28.) den fünften Mannheimer Streich folgen ließ (29.).

Obwohl Plachta wegen eines Mittelhandbruchs in dieser Saison bislang nur 14 DEL-Spiele absolviert hat, kann sich seine Statistik sehen lassen: fünf Tore, fünf Vorlagen - der 25-Jährige kommt in Fahrt. So erzielte er am Freitag beim 5:4 gegen Iserlohn den entscheidenden fünften Adler-Treffer. "Nach meiner Verletzung fühle ich mich immer besser", betonte der Außenstürmer, der auch im Powerplay gesetzt ist. "Ich habe auf dieser Position ja schon unter Geoff Ward gespielt, und mit Danny Richmond, der mich mit seinen Pässen häufig geschickt in Szene setzt, verstehe ich mich super", erklärte Plachta. "Wenn jetzt auch noch Ryan MacMurchy bald zurückkommt, haben wir in Überzahl auch auf der anderen Seite wieder eine richtig gefährliche Waffe."

Entwarnung bei Adam

Während MacMurchy (Knochenhaut- und Sehnenentzündung nach seinem Kahnbeinbruch) frühestens im Januar wieder in den Wettkampfbetrieb zurückkehrt, in den Partien bei den Nürnberg Ice Tigers (heute, 19.30 Uhr) und den Straubing Tigers (Freitag, 19.30 Uhr) also noch fehlen wird, steht Sturmkollege Luke Adam den Adlern beim Bayern-Trip zur Verfügung. Nach einem Stockschlag hatte der Torjäger gegen die DEG das Eis in der 44. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen. Simpson befürchtete schon, er müsste seine Sturmreihen, die sich gerade gefunden zu haben scheinen, erneut umbauen. Gestern gab es aber gute Nachrichten: "Wir können Entwarnung geben", teilte Adler-Sprecher Adrian Parejo auf Nachfrage mit.

Gleiches gilt für Brent Raedeke. Nach einem furiosen Saisonstart war es in den vergangenen Wochen ruhiger um den Deutsch-Kanadier geworden. Gegen sein Ex-Team Iserlohn Roosters platzte bei ihm der Knoten wieder. "Ich habe den Affen endlich vom Rücken", sagte Raedeke. Frei übersetzt bedeutet das so viel wie: Mir ist eine Zentnerlast von den Schultern gefallen.

Der 26-Jährige profitierte davon, dass ihn Coach Simpson wieder auf der Mittelstürmerposition einsetzte. "Natürlich spiele ich überall da, wo mich der Trainer aufstellt. Aber es stimmt schon, dass ich mich in der Mitte wohler fühle", betonte Raedeke, der gegen die DEG zwei Vorlagen zum Sieg beisteuerte. Auch seine Eltern sind über die Festtage aus Kanada angereist. "Es ist toll, dass wir unseren Familien zu Weihnachten zwei Siege schenken konnten. Wir müssen jetzt aber auf dem Gaspedal bleiben." Ein Erfolg beim Tabellenzweiten Nürnberg Ice Tigers käme da gerade recht. Vielleicht hat sich Aaron Johnson seinen nächsten Treffer für dieses Topspiel aufgehoben.