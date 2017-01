Fehlentscheidung als Motivation

Die strittige Szene: Akdags Schuss war vom Wolfsburger Torhüter vor den Kasten geprallt, wo sich Kapitän Kink einen Zweikampf mit Likens liefert. © Binder

Mannheim. In der SAP Arena war es ruhig, verdammt ruhig. Selbst für einen Dienstag-Spieltag, trotz der beachtlichen Zahl von 11 637 Zuschauern. Die Mannheimer Adler lagen im Verfolgerduell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Wolfsburg mit 2:3 zurück. "Das war nicht unsere beste Saisonleistung", sagte Trainer Sean Simpson später. "Bis zu den letzten 13 Minuten."

Eine Szene ließ die Partie kippen - obwohl, oder gerade weil sie gegen die Blau-Weiß-Roten getroffen wurde. 46:59 Minuten waren gespielt, als der Puck zum dritten Mal hinter Felix Brückmann lag. In Unterzahl hatten die Adler einen Konter gestartet, Sinan Akdags Schuss war vom Wolfsburger Torhüter vor den Kasten geprallt, wo sich Mannheims Kapitän Marcus Kink einen Zweikampf mit Jeff Likens lieferte. Die Scheibe sprang hoch und wurde ins Tor abgefälscht - 3:3, oder doch nicht? Der Schiedsrichter, der hinter dem Netz stand, machte zunächst das für die Adler-Fans erlösende Zeichen: Tor. Dann deutete er ein Viereck an, was bedeutete: Er wollte den Videobeweis zurate ziehen. So weit, so gut.

Lange Beratungen

Zum Thema Aufregung in der SAP Arena

Die Referees André Schrader und Bastian Haupt sichteten die Bilder und berieten sich lange. Da sie zunächst auf Tor entschieden hatten, durften sie laut Reglement den Treffer nur in einem Fall nicht anerkennen: Dann, wenn sie sich sicher waren, dass er irregulär war. Die Bilder, die via DEL-Fernsehpartner Telekom live auf allen Smartphones in der SAP Arena zu sehen waren, ließen keine Regelwidrigkeit erkennen. Weder stand Kink im Torraum noch hatte er den Puck über die Linie gekickt. Als die Schiedsrichter nach einer gefühlten Ewigkeit aufs Eis fuhren, breiteten sie zum Entsetzen der Adler-Fans die Arme aus. Damit war klar: Sie entschieden auf kein Tor!

Die Stadionregie ließ die Szene einige Male über den Videowürfel laufen. Klar, das hätte sie sich verkneifen müssen. Doch als Coach Simpson und die Mannheimer Spieler die astreine Aktion sahen, deuteten sie immer wieder nach oben, doch jetzt gab es kein Zurück mehr, die Entscheidung stand fest. "Das annullierte Tor war für uns ein Motivationskick", sagte Simpson. "Danach hat meine Mannschaft Charakter gezeigt. Ich bin stolz auf sie."

In der Tat sahen die nun lautstarken Fans danach ein ganz anderes Spiel. Zuvor hatten zwar Brent Raedeke (18.) und Matthias Plachta (22.) mit ihren Toren die frühe Wolfsburger Führung in ein 2:1 gedreht, die Grizzlys schlugen kurz vor und kurz nach der zweiten Pause aber zweimal zurück - 2:3.

Nach dem nicht gegebenen 3:3 warfen die Mannheimer alles in die Waagschale. Nun fuhren sie jeden Check zu Ende, nahmen ihr Publikum mit. Denis Reuls Solo war nicht von Erfolg gekrönt (50.), auch Marcel Goc traf nicht (53.). Und als viele schon mit einer unglücklichen Niederlage rechneten, erkämpften sich die Adler doch noch Gerechtigkeit: 93 Sekunden vor dem Ende drückte Chad Kolarik Marcel Gocs Pass zum 3:3 hinter die Linie, und als Goc nach nur 16 Sekunden in der Verlängerung mit dem 4:3 den Blau-Weiß-Roten den Zusatzzähler sicherte, gab es auf den Rängen natürlich kein Halten mehr.

Trotz des Happy End blieb die 47. Minute das beherrschende Thema nach dem Spiel. Auf die Nachfrage dieser Zeitung, wie Simpson die Szene gesehen habe, antwortete der Adler-Trainer: "Zu diesem Thema sage ich nichts, das hilft niemandem." Nach einer kurzen Pause fügte er süffisant an: "Es haben doch alle das Video gesehen." Mehr wollte, mehr durfte der Coach auch nicht sagen, wollte er keine Geldstrafe riskieren. Die Liga hatte im Saisonverlauf den DEL-Trainern einen Maulkorb verpasst, sie sollen sich nicht zu Schiedsrichter-Entscheidungen äußern. Auch Plachta war um Contenance bemüht: "Jeder soll sich davon ein eigenes Bild machen. Die Regel ist aber schon schwammig."

Welche Regel aber? Die Schiedsrichter ließen nicht durchsagen, warum sie das Tor nicht anerkannten. Sie sollen gesagt haben, dass sie sich nicht sicher seien, ob Kink den Puck mit dem Schlittschuh ins Netz befördert habe. Das wäre eine Farce, weil sie auf dem Eis auf Tor entschieden hatten. "Eine Erklärung ist bei mir nicht angekommen", konnte Plachta keine Aufklärung leisten.

Nachdenklicher Pavel Gross

Das nur in der Schlussphase packende und hitzige Spiel schrieb jedoch noch andere Geschichten. Beispielsweise eröffnete Pavel Gross die Pressekonferenz mit unerwarteten, nachdenklichen Worten. "Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr - und ein bisschen mehr Frieden auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass wir das brauchen." Danach ging Wolfsburgs Trainer mit seinem Team hart ins Gericht: "Es gibt einen Grund, warum wir keine Top-Sechs-Mannschaft schlagen. Wir führen mit 3:2 und lassen uns 90 Sekunden vor dem Ende auskontern. Und in der Verlängerung spielen wir wie Junioren."

Und auf Mannheimer Seite gab es einen weiteren gefeierten Mann neben dem im Jubeltaumel von Luke Adam zu Boden gerissenen Siegtorschützen Marcel Goc. Nach seinem 20-minütigen DEL-Debüt am Freitag beim 5:4 in Straubing durfte Mirko Pantkowski erstmals vor den eigenen Fans sein Können zeigen. Der 18-Jährige trug mit 25 Paraden seinen Teil zum Erfolg bei - und gab auch bei der Feier danach eine gute Figur ab: Erst ließ er die Welle durch die SAP Arena schwappen, ehe er die "Humba" anstimmte und diese mit einer Spitze gegen die Löwen Frankfurt würzte - den Derbyrivalen seiner beiden Klubs Adler Mannheim und Kassel Huskies.

"Das war ganz lustig", meinte der Senkrechtstarter, der von Plachta ein Extra-Lob erhielt: "Hut ab! Für einen 18-Jährigen hat er große Ruhe ausgestrahlt!"