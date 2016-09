Festerling verdaut Schock schnell

Das Freezers-Aus hat Garrett Festerling nach Mannheim gebracht. © Binder

Mannheim. Der Tiefschlag kam am 25. Mai. Das Aus der Hamburg Freezers traf Garrett Festerling in seiner kanadischen Heimat bis ins Mark. Wegen der Zeitverschiebung schlief er noch, als traurige Gewissheit herrschte. "Meine Frau hat mich sofort geweckt, als sie von Freunden aus Hamburg erfuhr, dass die Freezers keine Lizenz mehr beantragen wollen. Meine erste Reaktion war: Es kann sich nur um einen Alptraum handeln - ich bin aber nicht aufgewacht", erzählt der 30-Jährige.

In Hamburg, wo Festerling noch einen gültigen Vertrag hatte, schloss sich die Tür - in Mannheim tat sich eine andere auf. "Mir ist bewusst, dass ich viel Glück hatte", sagt der Rechtsschütze, der bei den Adlern das Trikot mit der Nummer 14 tragen wird. Nicht alle seiner ehemaligen Teamkollegen fanden so schnell einen neuen Klub - noch dazu einen, der zu den Großen der Liga zählt.

Wieder bei 100 Prozent

In der vergangenen Saison absolvierte Festerling verletzungsbedingt nur 30 Spiele für die Freezers, in denen er 23 Scorerpunkte sammelte. Er hat seine Leistenblessur mittlerweile auskuriert, so dass er sein bestes Eishockey spielen kann. Und das, was er bislang im blau-weiß-roten Trikot gezeigt hat, macht durchaus Lust auf mehr. Seine Reihe mit Torjäger Chad Kolarik und Heimkehrer David Wolf funktioniert.

"Wieder mit dem ,Wolfman' zu spielen, ist eine tolle Sache. Spieler wie David machen dich besser und treiben dich an", sagt Festerling über Wolf, mit dem er schon in Hamburg eine Reihe gebildet hatte. Als das Angebot aus Mannheim auf dem Tisch lag, erkundigte sich der Deutsch-Kanadier, der das Ausländerkontingent nicht belastet, bei Wolf über die Adler: "Er hat mir erzählt, dass er hier aufgewachsen ist und dass viele Leute hier Eishockey lieben."

Festerling, der zur Saison 2007/08 nach Deutschland kam und sich über die Oberliga für höhere Aufgaben empfahl, ist ein eher unspektakulärer Spieler - aber einer mit großer Eishockey-Intelligenz, der seine Mitspieler geschickt in Szene setzt. "Ich bin ein solider Zwei-Wege-Stürmer, der Geschwindigkeit und Energie aufs Eis bringt", sagt der 30-Jährige über sich.

Auf die Frage, wie es um seine Deutsch-Kenntnisse bestellt ist, antwortet er auf Deutsch: "Meine Tochter setzt mich ziemlich unter Druck, sie spricht besser Deutsch als ich. Bei mir geht es auch gut, aber die Grammatik bereitet noch Probleme." cr