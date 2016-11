Für Garrett Festerling endet eine frustrierende Zeit

Mannheim. Den 16. September 2016 würde Garrett Festerling am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen. Er hatte sich so viel vorgenommen für die Partie bei den Krefeld Pinguinen. Nach einer guten Vorbereitung wollte er in seinem ersten DEL-Spiel für die Mannheimer Adler zeigen, dass der Klub mit ihm im Sommer eine gute Verpflichtung getätigt hat, dass er seine Mannschaft besser machen kann. Doch dann kam alles ganz anders: Als ob die völlig unnötige 3:4-Niederlage im Rheinland nicht genug wehgetan hätte, verletzte sich der Deutsch-Kanadier schwer - und das nach der Schlusssirene.

Trainer Sean Simpson hatte Torhüter Dennis Endras zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen, die Adler packten die Brechstange aus, und sie sollten tatsächlich noch eine letzte Chance bekommen, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Ein Schuss aus dem Hinterhalt, Festerling war bereit, um die Scheibe abzufälschen - und wurde nach der Aktion von Pinguine-Stürmer Marcel Müller abgeräumt. Die drei Punkte blieben in Krefeld - und Festerling bezahlte die harte Aktion mit einer zweimonatigen Zwangspause.

Heute (19.30 Uhr) feiert der 30-Jährige in der Partie bei der Düsseldorfer EG sein Comeback - und das auch nur, weil Festerling nach eigener Aussage Glück im Unglück hatte. "Das Syndesmoseband hätte auch schlimmer in Mitleidenschaft gezogen werden können, dann wäre ich bis zu sechs Monate zum Zuschauen verdammt gewesen. Meine Ausfallzeit hat mir gereicht, sie war frustrierend genug", betonte der Mittelstürmer, der in einer Reihe mit Jamie Tardif und David Wolf auflaufen wird, mit dem er schon zu Hamburger Zeiten auf Torejagd ging. "Die beiden haben in den vergangenen Jahren ein fast blindes Verständnis entwickelt. Außerdem ist Garrett ein Spieler mit großem Siegeswillen", freute sich Manager Teal Fowler gestern. Coach Simpson betonte, dass er Festerling dosiert einsetzen wolle. Eine Option fürs Powerplay sei der Rechtsschütze (noch) nicht.

Verteidiger auf der Wunschliste

Während Simpson die Länderspielpause zum Videostudium nutzte und den Deutschland Cup vor dem Fernseher verfolgte, war Fowler für acht Tage zur Spielersuche nach Nordamerika geflogen. Der Manager verfolgte fünf Partien in der unterklassigen American Hockey League, besuchte aber auch NHL-Spiele. "Natürlich werden solche Reisen auch genutzt, um den Werdegang von Spielern zu verfolgen, die mittelfristig interessant werden könnten. Höchste Priorität hatte aber die Suche nach einem Verteidiger für diese Saison." Um ein Haar wären die Adler mit einem Kandidaten auch einig geworden, der zwar einen NHL-Vertrag in der Tasche hat, zuletzt allerdings nur in der AHL eingesetzt wurde. "Diese Option hat sich aber zerschlagen, weil der NHL-Verein abgewunken hat", erklärte Fowler.

Wichtig ist dem Tabellenvierten, dass er nicht den erstbesten Profi holt, sondern den, der der Mannschaft am meisten weiterhilft. Das betonte Simpson abermals. Wichtigstes Kriterium des Anforderungsprofils laut Fowler: "Er muss hinten stabil stehen." Der Manager betonte erneut, dass nicht eine einzelne Person alle Defensivprobleme beheben könne, sondern dass es Aufgabe des ganzen Teams sei, in der eigenen Zone besser zu stehen.