Gute Nachrichten bei den Adlern

Von Platz 14 auf Rang sechs in zwei Spielen - die Mannheimer Adler haben am Wochenende mit zwei Siegen begonnen, das Feld von hinten aufzurollen. "Wir haben uns für unsere harte Arbeit belohnt", blickte Manager Teal Fowler zufrieden auf das 4:1 gegen Düsseldorf und das 4:2 in Wolfsburg zurück. Er stellte aber auch klar: "Ja, das Auftaktwochenende ist nicht in unsere Richtung gelaufen, wenn man das an Punkten misst. Wir sind aber nicht in Panik verfallen, weil die Art und Weise unseres Auftretens gestimmt hat."

In Wolfsburg ließen sich die Adler auch nicht davon beeinflussen, dass sie mit Jamie Tardif kurzfristig auf den vierten Rechtsschützen neben Mathieu Carle, Garrett Festerling und Ryan MacMurchy verzichten mussten. Der Kanadier zog sich gegen die DEG eine schmerzhafte Handprellung zu. Ob er am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen Augsburg wieder spielen kann, entscheidet sich Ende der Woche.

Definitiv fehlen wird gegen die Panther David Wolf wegen seiner dritten großen Strafe der Saison. Die Schiedsrichter schickten den 27-Jährigen in Wolfsburg für zehn Minuten vom Eis, weil er nach einem Abseitspfiff weitergespielt und einen Schuss auf Grizzlys-Torhüter Felix Brückmann abgegeben hatte. "Es gab ein paar Entscheidungen im Spiel, die ziemlich grenzwertig waren", wollte Fowler nicht weiter auf die Leistung der Referees eingehen.

Solides DEL-Debüt von Proft

Zufrieden nahm er zur Kenntnis, dass Carter Proft ein ordentliches DEL-Debüt gab. "Am Anfang war er ein bisschen nervös, dann aber sehr präsent", lobte der Manager den 22-Jährigen, der eigentlich für den Kooperationspartner Kassel Huskies in der Zweiten Liga vorgesehen ist, in dieser Woche aber mit den Adlern in Mannheim trainieren wird.

Positive Nachrichten gibt es auch von Verteidiger Mathieu Carle zu vermelden, der wegen einer Wundheilungsstörung am Bein zuletzt ausgefallen war. Ein Einsatz am nächsten Wochenende ist zumindest nicht ausgeschlossen. cr

