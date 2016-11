„Ich würde wieder Ja sagen“

Lebendes Denkmal der Mannheimer Adler: Harold Kreis im Jahr 1997 auf einer Säule auf dem Friedrichsplatz. © Delta

Zug. 43 Punkte aus 22 Spielen, dritter Tabellenplatz - für den EV Zug läuft es in der Schweizer Nationalliga A bislang richtig gut. Am Dienstag gab es ein 3:1 gegen den HC Ambri-Piotta. Im Interview mit dieser Zeitung äußert sich EVZ-Trainer Harold Kreis über den bisherigen Saisonverlauf, sein Team - und seinen Ex-Klub. In Mannheim, wo er sich als Spieler ein Denkmal errichtet hatte, musste er als Coach an Silvester 2013 nach dreieinhalb Jahren gehen.

Herr Kreis, wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart Ihres Teams?

Harold Kreis: Wir können stolz auf das bisher Geleistete sein. Seit unserem Vorbereitungsauftakt am 2. August arbeitet meine Mannschaft sehr hart. Wir wussten, dass das Team in diesem Jahr ein etwas anderes Gesicht haben würde. Wir haben nach der vergangenen Saison technisch versierte Spieler verloren, dafür aber am körperlichen Element zugelegt. Wir kommen über den Kampf, zeigen gutes Zwei-Wege-Eishockey.

Harold Kreis Der am 19. Januar 1959 im kanadischen Winnipeg geborene 180-fache deutsche Nationalspieler absolvierte im Mannheimer Trikot 891 Spiele in der Bundesliga/DEL (1978 bis 1997). Höhepunkte waren die Meisterschaften 1980 und 1997. Die Titel 1998 und 1999 erlebte Kreis als Co-Trainer mit. Als Headcoach gewann er zwei Titel in der Schweiz. 2012 führte Kreis die Adler ins Finale, in dem sie Berlin in fünf dramatischen Spielen unterlagen. 2013 kam das Aus bereits im Viertelfinale gegen Wolfsburg. Kreis wurde am 31. 12. 2013 in Mannheim entlassen. cr/sko (Bild: dpa)

Was zeichnet Ihr Team aus?

Kreis: Wir haben keinen Spieler, der heraussticht, der Star ist die Mannschaft. Wir haben viele Partien sehr knapp gewonnen, das spricht auch für eine gewisse Qualität. Wir wissen aber auch, dass wir noch nichts gewonnen haben - und das sagen wir uns immer wieder.

Lino Martschini ist Ihr bester Punktesammler, was macht ihn so stark?

Kreis: Er fällt nicht nur auf, weil in der Schweizer Liga die Topscorer der Teams einen goldenen Helm tragen. Lino ist klein, wenig, schnell und dynamisch. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Aber wie gesagt: Wir sind kein Team, das sich auf die Tore eines einzelnen Spielers verlässt.

Die Deutsche Eishockey Liga hat vor zwei Wochen wegen des Deutschland Cups pausiert, auch die Schweizer Nationalmannschaft war beim Vier-Länder-Turnier in Augsburg dabei. Wie haben Sie diese Zeit genutzt?

Kreis: Meine Mannschaft hatte in dieser Zeit nur zwei freie Tage. In der Schweiz wird das ein bisschen anders gehandhabt als in Deutschland. Ein wenig Zeit zum Durchschnaufen gibt es erst um Weihnachten, weil dann die Liga wegen des Spengler Cups in Davos pausiert. Aber ja, ich war während des Deutschland Cups kurz daheim in Ladenburg.

Welche Unterschiede haben Sie zwischen dem Eishockey in Deutschland und der Schweiz ausgemacht?

Kreis: Ich finde, dass beide Ligen seit meinen ersten Jahren als Trainer in der Schweiz noch ausgeglichener geworden sind. Das Niveau der Spieler ist gestiegen, in der Schweiz laufen die qualitativ besseren Ausländer auf. Hier wird auch einen Tick schneller gespielt. Die DEL hat aber ein unglaublich gutes Produkt mit sehr starken Mannschaften.

Wie verfolgen Sie die Spieler Ihres Ex-Klubs Mannheimer Adler?

Kreis: Ich habe mit meinem Job und meiner Mannschaft so viel zu tun, dass ich mir keine DEL-Spiele live im Stadion anschauen kann. Ab und zu schalte ich Sport1 ein, das geschieht aber aus reinem Interesse und aus Neugierde.

Und mit welchen Emotionen registrieren Sie die Adler-Ergebnisse?

Kreis: Mannheim ist nach wie vor meine Mannschaft in der DEL. Ich verfolge den Werdegang des Teams jetzt aus der Sicht eines Fans. Da Adler-Torhüter Youri Ziffzer ja mein Schwiegersohn ist, habe ich zu dem Klub immer noch eine sehr enge Beziehung.

Nach einer imposanten Spielerkarriere in Mannheim sind Sie 2010 als Trainer zu den Adlern zurückgekehrt. Würden Sie das heute noch einmal machen?

Kreis: Damals habe ich sofort zugesagt. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, würde ich nun zwei, drei Sekunden überlegen - und dann wieder Ja sagen.