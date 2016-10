Luke Adam brennt auf sein Adler-Debüt

Mannheim. Erst am Dienstag ist Adler-Zugang Luke Adam in Mannheim angekommen, am Donnerstag bestritt er das erste gemeinsame Eis-training mit seinen neuen Teamkameraden. Die Fans werden den 26-jährigen Stürmer aus Kanada erstmals am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters in der SAP Arena zu sehen bekommen, wie Adler Headcoach Sean Simpson nach dem Training am Donnerstag bestätigte.

"Luke kann sowohl als Center als auch als Flügelstürmer spielen und ist ein großer und intelligenter Spieler. Er wird morgen als Center zum Einsatz kommen", erklärte der Trainer. Simpson hatte den zuletzt in der American Hockey League (AHL) in Hartford aktiven Stürmer im Training Chad Kolarik und Daniel Sparre als Flügelstürmer zur Seite gestellt. "In der Überzahl- und Unterzahlformation ist Luke aber im ersten Spiel noch nicht vorgesehen. Er wird bei Fünf gegen Fünf noch genug damit zu tun haben, mit der größeren europäischen Eisfläche zurechtzukommen", sagte der Adler-Coach. Adam ist für den Cheftrainer der Adler eine "Super-Verpflichtung". Seinem Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) blickt der Neuzugang, der noch nie in Europa unter Vertrag stand, selbst erwartungsfroh entgegen. "Ich habe 2011 mit den Buffalo Sabres hier in Mannheim ein Vorbereitungsspiel gegen die Adler bestritten - und kann mich noch sehr gut an damals erinnern. Die Fans waren unglaublich laut hier. Ich freue mich darauf, jetzt für sie spielen zu dürfen", berichtete der Kanadier.

"Nur Gutes gehört"

90 NHL-Spiele stehen für Luke Adam zu Buche, die er bei den Buffalo Sabres und den Columbus Blue Jackets absolvierte. Ein ehemaliger Teamkamerad in Buffalo war Jochen Hecht.

"Ich habe über die Organisation der Adler nicht nur von Jochen nur Gutes gehört - und nach dem Trainingscamp in Calgary wollte ich ohne NHL-Vertrag nicht mehr in der AHL auflaufen, daher ging mein Blick nach Europa", beschreibt Adam seine Wechselgründe. 368 AHL-Spiele für Portland, Rochester, Springfield und Hartford waren für den 26-Jährigen erst einmal genug.

Vor dem Duell am Freitagabend waren sowohl die Adler Mannheim als auch die Roosters schon unter der Woche aktiv, wobei Sean Simpson das 1:2 in Ingolstadt am Dienstag überaus unglücklich fand. "Das war unser bisher bestes Auswärtsspiel der Saison, leider haben wir drei Minuten vor Schluss noch das zweite Gegentor bekommen", hofft der Adler-Headcoach auch gegen Iserlohn auf einen ähnlich starken Auftritt seines Teams. Er warnt aber auch vor den Roosters: "Sie haben am Mittwoch die Eisbären Berlin mit 2:0 geschlagen und gerade einen kleinen Lauf."

Für das Heimspiel gegen Iserlohn waren gestern bereits über 9000 Karten verkauft.