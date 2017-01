Luke Adam fehlt den Adlern

Mannheim. Einmal mehr muss Sean Simpson seine Sturmreihen umbauen. Im Spiel bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven steht dem Trainer der Mannheimer Adler heute (19.30 Uhr) der kanadische Topstürmer Luke Adam nicht zur Verfügung. Aus familiären Gründen flog der 26-Jährige in die USA. Ob Adam am Wochenende in den Partien gegen Krefeld (Freitag, 19.30 Uhr) und in Ingolstadt (Sonntag, 19 Uhr) wieder für die Blau-Weiß-Roten auf Torejagd gehen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Damit ist die Mannheimer Paradereihe erneut gesprengt. Nach dem Saisonende für Nationalspieler Marcel Goc (Kreuzbandriss, Außenband-Anriss und schwere Knochenprellung) hatte sich am Sonntag beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Eisbären Berlin gerade das Trio Adam, Chad Kolarik und Ryan MacMurchy gefunden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass nun Christoph Ullmann wieder auf die Mittelstürmerposition rückt. Möglich ist auch der Einsatz von Daniel Sparre, den Simpson zuletzt nicht in der Aufstellung berücksichtigt hatte.

Erleichtert nahmen die Adler zur Kenntnis, dass Aaron Johnson die Belastungsprobe am Sonntag ohne Probleme überstanden hatte. Nach seiner nicht näher konkretisierten Oberkörperverletzung war der Club zunächst davon ausgegangen, noch bis zu zwei Wochen auf den Kanadier verzichten zu müssen.

"Johnson im Play-off-Modus"

Für viele kam Johnsons Comeback gegen die Eisbären überraschend. "Es bestand kein Risiko, ich habe ohne Schmerzen gespielt ", erklärte der 33-Jährige, der hinten nichts anbrennen ließ, sich in der Vorwärtsbewegung jedoch noch zurückhielt.

Angetrieben wurde der Routinier einerseits von MacMurchy, der nach einer langen Verletzungspause bärenstark zurückgekommen war - andererseits fiel nach der Partie in Berlin am Freitag Verteidiger Mathieu Carle angeschlagen aus. "Aaron hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobte Manager Teal Fowler die Einstellung des Manns mit der Nummer 5: "Er ist schon im Play-off-Modus angekommen."

Gleiches muss für das gesamte Team gelten, will es das Top-Trio der Liga noch einmal angreifen. Ein Sieg in Bremerhaven käme da gerade recht. Zwar haben die Adler in dieser Saison alle bisherigen drei Duelle für sich entschieden (4:2, 5:3, 4:3), der Liganeuling hat seinen Status als Laufkundschaft allerdings längst abgelegt. Das bekam zuletzt sogar Titelverteidiger München beim 1:3 zu spüren. Die Pinguins sind Achter - und damit zwei Plätze besser als Rekordmeister Berlin.