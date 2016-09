Maginot macht seinen Opa stolz

Will auch nach dem Spiel gegen Augsburg mit Sinan Akdag auf die Ehrenrunde gehen: Kevin Maginot (rechts). © Binder

Mannheim. Eishockey-Profis sind ganz harte Hunde. Sie schonen weder sich noch Gegenspieler, gehen keinem Zweikampf aus dem Weg, büßen hier und da schon mal einen Zahn ein. So blickt jedenfalls die breite Öffentlichkeit auf die Spieler, die der schwarzen Hartgummischeibe nachjagen. Eishockey-Profis haben zwar eine raue Schale, aber einen weichen Kern. Viele engagieren sich in sozialen Projekten. Und auch gestern gab es nach dem Training der Mannheimer Adler einen sentimentalen Augenblick.

Kevin Maginots Augen wurden ein bisschen feucht, seine Stimme brach ab. Auf die Frage, ob der Opa da oben stolz auf ihn herunterblicke, brachte der 22-Jährige kaum mehr als ein "Ja" heraus. Sein Opa - das war für den gebürtigen Mannheimer mehr als der Mann, der immer gerne mit ihm spielte. Nein, der Großvater bestimmte Maginots Weg mit: "Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich heute hier stehe", sagt die Nachwuchshoffnung der Adler über Hans Schneiders, die MERC-Legende, die über 30 Jahre die Schlittschuhe für die Blau-Weiß-Roten schnürte, und im April vor drei Jahren starb.

Aufs Eis statt in den Kindergarten

Schneiders lebte für den Eishockey-Sport - und gab diese Leidenschaft an seinen Enkel weiter. "Früher durfte ich mittwochs den Kindergarten schwänzen, weil mich mein Opa dann immer zum Senioren-Lauf ins Mannheimer Eissportzentrum Herzogenried mitgenommen hat", erinnert sich Maginot mit einem Grinsen. Der junge Mann mit der Nummer 6 durchlief alle Nachwuchsstationen bei seinem Heimatverein, feierte Titel mit den Jungadlern und machte beim ehemaligen Adler-Kooperationspartner Heilbronner Falken in der Zweiten Liga erste Erfahrung im Profibereich. Hier wurde der gelernte Stürmer vor knapp zwei Jahren auch zum Verteidiger umgeschult. Und diese Flexibilität kommt ihm jetzt wieder zugute. Nachdem Maginot in den ersten vier Saisonspielen Einsatzzeit als Verteidiger sammelte, wird er heute (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Augsburger Panther im Angriff auflaufen.

Die angespannte Personalsituation ist Maginots Glück. Gegen Augsburg fehlen nicht nur die verletzten Mathieu Carle, Ryan MacMurchy und Garrett Festerling sowie der gesperrte David Wolf, sondern auch noch Jamie Tardif. Der Kanadier hatte seine Handprellung, die ihm am Sonntag beim 4:2-Sieg in Wolfsburg zum Zuschauen verdammte, gerade auskuriert, als es ihn im Training am Mittwoch erneut erwischte. Wegen einer Zerrung steht Tardif Trainer Sean Simpson in den nächsten zwei Wochen nicht zur Verfügung.

Routiniers an der Seite

Der Coach, der am Wochenende nur noch vier Importspieler einsetzen kann und auf vier Rechtsschützen verzichten muss, ist erneut zu Umstellungen gezwungen. Maginot bildet mit den Routiniers Ronny Arendt und Andrew Joudrey eine Sturmreihe, Förderlizenzspieler Carter Proft greift mit Brent Raedeke und Daniel Sparre an. "Erstes Ziel ist, dass wir kein Gegentor fangen, wenn ich auf dem Eis stehe", erklärt Maginot, der gestern im Training aber andeutete, dass er seine Torgefahr nicht unbedingt verloren hat. Beim abschließenden Penaltyschießen ließ er erst Dennis Endras alt aussehen, dann schnappte er sich die nächste Scheibe, fuhr auf die andere Seite des Eises und überwand auch Youri Ziffzer.

"Für mich erfüllt sich gerade ein Kindheitstraum", betont Maginot, der sich sicher sein kann, dass ihm einer seiner größten Fans oben im Himmel die Daumen für die Zukunft drückt: Hans Schneiders ist mit Sicherzeit stolz auf seinen Enkel.