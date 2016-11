Mannheim holt Sieg und Spieler

In der vergangenen Saison trug Carlo Colaiacovo das Trikot des NHL-Klubs Buffalo Sabres. Vieles deutet auf einen Wechsel nach Mannheim hin. © Imago

Wolfsburg. Produktiver Freitag für die Adler: Die Mannheimer holten in der Deutschen Eishockey Liga dank eines überragenden Dennis Endras nicht nur einen glücklichen 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)-Sieg in Wolfsburg, sondern aller Voraussicht nach auch einen neuen Verteidiger.

Kurz vor Spielbeginn hatte der amerikanische TV-Reporter Andy Strickland über den Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgegeben, dass sich die Adler die Dienste von Carlo Colaiacovo gesichert hätten, später vermeldete auch der Sender NBC den Wechsel als fix. "Wir sind in Gesprächen", bestätigte Manager Teal Fowler das Interesse am 33-jährigen Italo-Kanadier. "Es gibt aber noch keinen unterschriebenen Vertrag." Colaiacovo, den zuletzt einige Verletzungen zurückwarfen, stand 490 Mal in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Eis, in denen er 34 Tore schoss und 127 Treffer vorbereitete. Zuletzt spielte er für die Buffalo Sabres.

Endras gleich hellwach

Das Beste am ersten Drittel war aus Mannheimer Sicht das Ergebnis. Die Blau-Weiß-Roten konnten sich bei Torhüter Endras bedanken, dass es mit 0:0 in die Pause ging. 12:5 Schüsse nach 20 Minuten - diese Statistik drückte die Überlegenheit der Niedersachsen nicht einmal annähernd aus. Die Wolfsburger gewannen die entscheidenden Zweikämpfe, waren gedanklich schneller und stellten die Adler-Defensive vor das eine oder andere Problem. Endras war bei Patrick Seiferts verdecktem Schuss (2.) hellwach und auch gegen Gerrit Fauser zur Stelle (10.). In der 16. Minute hätte der Goalie nicht mehr eingreifen können. Nach Sebastian Furchners Sahnepass bot sich Robbie Bina die Riesen-Chance zum 1:0, diesmal rettete der Pfosten für die Adler. Danach musste Endras wieder Kopf und Kragen riskieren - um ein Haar hätte ihm der wiedergenesene Mathieu Carle ein Ei ins Nest gelegt (19.). Wenige Sekunden später versuchten Alexander Weiss und Stephen Dixon ihr Glück.

Mannheim kam etwas besser aus der Kabine. Ryan MacMurchy (22.) und David Wolf mit einem energischen Solo (25.) überzeugten sich, dass Felix Brückmann im Grizzlys-Tor nicht eingeschlafen war. Die Adler-Führung fiel trotz dieser beiden Chancen aus heiterem Himmel. An der blauen Linie zog Danny Richmond einfach mal ab, Brückmann, der von Andrew Joudrey wohl noch irritiert wurde, ließ den Puck passieren (31.). "Ich habe aus einem relativ schlechten Winkel einfach mal abgezogen und dann nur noch gesehen, dass die Scheibe drin war", meinte der Torschütze, der ansonsten mit dem Auftritt seines Teams nicht zufrieden war. Und das zurecht. Einzig und allein Endras hatten es die Adler zu verdanken, dass die Führung Bestand hatte. Mit Paraden - eine spektakulärer als die andere - verteidigte der 31-Jährige das 1:0. Gegen Mark Voakes rettete er im Spagat (32.), gegen Fabio Pfohl mit dem rechten Schoner (38.) und gegen Tyler Haskins im wahrsten Sinn des Wortes mit seinem letzten Hemd (39.).

Auch im Schlussabschnitt war es ein Spiel auf ein Tor - auf das Mannheimer. Bina verzog knapp (48.), in der Unterzahl warfen sich Endras' Vorderleute aufopferungsvoll in die Schüsse. Wie der Adler-Goalie gegen Christoph Höhenleitner Sieger blieb - weltklasse! Ja, er hatte auch Glück, als Fausers Knaller an die Latte segelte (52.), aber auch das letzte Duell Endras gegen Wolfsburg ging an den Mannheimer: 48 Sekunden vor dem Ende entnervte er Fauser.

"Das war ein extrem hartes Stück Arbeit", sagte Matchwinner Endras. "Es ist nie schlecht, als Torhüter viel zu tun zu haben. Ich hätte mich aber nicht beschwert, wenn die Jungs das 2:0 nachgelegt hätten."