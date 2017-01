Marcel Gocs Ausfall trifft Adler hart

Chad Kolarik (links) uns Danny Richmond müssen Marcel Goc stützen, damit er das Augsburger Eis verlassen kann. Der Adler-Stürmer verletzte sich am Knie. © Pix

Mannheim. Manager Teal Fowler beschwor am Sonntag Glücksgöttin Fortuna - vergebens. Wie befürchtet hat sich Marcel Goc bei der 2:3-Niederlage der Mannheimer Adler nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern eine schwere Knieverletzung zugezogen. Das bestätigten erste Untersuchungen. Wie lange der 33-Jährige ausfällt, steht indes noch nicht fest. In den kommenden Tagen wird der Mittelstürmer - mit neun Toren und 19 Vorlagen bis dato bester Adler-Punktesammler in dieser Saison - einen Kniespezialisten konsultieren, damit er und der Verein wissen, woran sie sind.

Wie lange fällt Goc aus? Besteht die Chance, dass er in den Play-offs fit ist? Oder ist das Saison-Aus das wahrscheinlichere Szenario? Es war den Adlern klar, dass diese Fragen auftauchen würden. Sie entschlossen sich aber, gestern mit der Meldung an die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl eine genaue Diagnose fehlt. "Marcels Knie ist ganz dick angeschwollen, er hat große Schmerzen. Es kann noch einige Tage dauern, bis wir mehr wissen", betonte Fowler.

"Ein großer Spieler der Liga"

Goc, ausgerechnet Marcel Goc. Bereits in der vergangenen Saison fiel der ehemalige NHL-Profi wegen einer schweren Knieverletzung aus. Erst nach fünf Monaten in der Reha gab er in der K.o.-Runde gegen Köln sein Comeback. In der aktuellen Spielzeit lief es für den Mittelstürmer viel besser. Mit Chad Kolarik und Luke Adam bildete er den Mannheimer Topsturm. "Marcel ist unser Schlüsselspieler. Sein Ausfall ist ganz, ganz bitter für uns", versuchte Fowler, Gocs Bedeutung in Worte zu fassen: "Er ist ein großer Spieler der Adler - und der ganzen Liga."

Goc wird den Arzt in Köln aufsuchen, der ihn vor einem Jahr bei seiner Verletzung am anderen Knie begleitet hat. Zudem wollen die Adler die medizinischen Ressourcen ihres Kooperationspartners 1899 Hoffenheim nutzen. Wohl frühestens gegen Ende der Woche wird dann feststehen, ob der 33-Jährige operiert werden muss oder konservativ behandelt werden kann.

Die Adler sahen sich gestern die Szene noch mal an, die zur schweren Verletzung geführt hatte. Panther-Verteidiger Scott Valentine brachte den Adler-Star zu Fall. Zwar habe es sich um eine unfaire Aktion gehandelt, die Mannheimer verzichteten aber auf ein Ermittlungsverfahren.

Stattdessen überlegten sie, wie sie auf Gocs Ausfall reagieren. "Kein Spieler kann Marcel ersetzen", sagte Fowler. Christoph Ullmann, Luke Adam oder Daniel Sparre könnten jedoch die Mittelstürmer-Position übernehmen. Immerhin nahm der Club erleichtert zur Kenntnis, dass Jamie Tardif am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin wieder spielen kann. Das war gestern aber kein Trost.