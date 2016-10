Mannheim. Die Adler Mannheim müssen für längere Zeit auf Matthias Plachta verzichten. Das teilte der Verein soeben mit: Der Angreifer erlitt im Spiel gegen München am Sonntag einen Mittelhandbruch. Nach Vereinsangaben wird er noch heute operiert. Voraussichtlich werde er acht Wochen fehlen.

Der gebürtige Freiburger schloss sich 2006 den Jungadlern an und gab 2009 sein DEL-Debüt für die Adler. 2015 wechselte er für ein Jahr nach Nordamerika, dort spielte er für die Springfield Falcons und die Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Seit seiner Rückkehr stand er für die Adler achtmal in der DEL auf dem Eis und erzielte einen Treffer sowie drei Assists, heißt es in der Mitteilung weiter. (akj)