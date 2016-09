„Meine Mannschaft muss gut organisiert sein“

Mannheim. Sean Simpson hat bei den Adlern das Zepter übernommen. Der erfahrene Trailer soll die Mannheimer zurück an die DEL-Spitze führen. Im Interview spricht der 56-Jährige über seine Mannschaft und seinen Stil.

Herr Simpson, wie sind Sie nach Ihrem Abschied aus Kloten in Mannheim gelandet?

Sean Simpson: Es war ganz einfach. Die Adler haben einen Trainer gesucht, als ich in Kloten überraschend frei wurde. Wir haben miteinander gesprochen und sind uns schnell einig geworden.

Sean Simpson Sean Simpson wurde am 4. Mai 1960 in Essex (England) geboren. Zwar sicherten sich die Chicago Blackhawks 1980 die Rechte an Simpson, eine Spielerkarriere in der NHL blieb ihm aber verwehrt. Die erste Trainerstation des neuen Adler-Coachs war der EV Zug, den er 1998 zur Schweizer Meisterschaft führte. Mit den München Barons gewann er 2000 den Titel in der DEL, 2009 wurde er Champions-League-Sieger mit den ZSC Lions aus Zürich. Seinen größten Erfolg feierte der Familienvater 2013, als er die Schweizer Nationalmannschaft zur Vize-Weltmeisterschaft führte.

Im vergangenen Jahr sind die Adler nach einer schlechten Saison in den Pre-Play-offs gegen Köln ausgeschieden, in diesem Jahr will der Klub wieder neu angreifen. Wie gehen Sie mit diesem Druck um?

Simpson: Wenn man ein Trainer auf diesem Niveau ist, steht man unter ständigem Erfolgsdruck. Das ist unser Job. Die Adler sind nicht der erste große Klub, für den ich arbeite. Wir sind im Leistungssport beschäftigt und damit abhängig vom Erfolg. Für mich ist das in Mannheim keine neue Situation. Ich genieße meinen Job und habe mir mit meiner Erfahrung eine gewisse Routine erarbeitet.

Wie gehen Sie damit um, dass Ihr neues Team schon fast komplett war, als Sie es übernommen haben?

Simpson: Das spielt absolut überhaupt keine Rolle.

Mit Colin Müller arbeiten Sie seit Jahren zusammen, Steve Walker ist neu in Ihrem Trainerstab. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Simpson: Colin und ich kennen uns in und auswendig. Er kennt meine Launen, meinen Stil, meine Persönlichkeit. Das ist mit Sicherheit von Vorteil. Colin ist sehr loyal. Wir haben die gleiche Eishockey-Philosophie und sind Freunde. Das ist sehr wichtig. Es hilft sicherlich, dass Steve Walker schon in der vergangenen Saison für die Adler gearbeitet hat. Er weiß, was letztes Jahr war, wir können ihn danach fragen. Wir haben uns im Sommer kennengelernt, Teal Fowler hat ein paar Termine organisiert. Das war eine gute Idee, eine tolle Sache. Als wir Ende Juli hier angekommen sind, waren wir schon auf der gleichen Seite des Papiers. Wir konnten sofort mit der Arbeit mit der Mannschaft beginnen.

Was muss eine Mannschaft tun, damit Sie nach dem Spiel mit ihr zufrieden sind?

Simpson: Sie muss organisiert spielen, alles geben. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen, aber es geht um die Art und Weise unseres Auftritts. Wenn man alles gibt, kann man auch mal verlieren. Wir wollen in jedem Spiel alles auf dem Eis lassen, was wir haben. Wir wissen aber auch, dass es in einer langen Saison Phasen gibt, in denen es nicht für dich läuft. Das ist Sport. Auch an einem schlechten Tag sollen Wille und Organisation erkennbar sein.

Christoph Ullmann lobt Ihre Arbeit als sehr strukturiert, wie äußert sich das?

Simpson: Das ist meine Philosophie. In der DEL ist der Unterschied zwischen vielen Mannschaften klein, Details könnten entscheidend sein. Es ist mein Wunsch, vom ersten Tag an strukturiert zu sein. Die Jungs müssen in dieser Struktur aber auch Freude und individuelle Freiheit haben, ihre Stärke einzubringen. Wir dürfen nicht strukturiert sein um der Struktur willen. Wir müssen das Beste aus dem Team herauskitzeln. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben mit guten Namen. Wir müssen als echtes Team auftreten, alle müssen bereit sein, füreinander zu spielen.

In welchen Punkten unterscheidet sich die Arbeit als Nationalcoach von der als Klubtrainer - und was macht Ihnen mehr Spaß?

Simpson: Das sind zwei ganz verschiedene Jobs. Als Nationalcoach bist du nur ein Trainer für sieben Wochen - fünf Wochen für die Vorbereitung, zwei Wochen für das WM-Turnier. Dazwischen bist du vor allem ein Botschafter für die Liga und den Verband. Wenn die WM kommt, kommt auch der Stress, zwischen September und April ist er aber nicht der gleiche wie bei der täglichen Arbeit als Klubtrainer mit den Jungs - von Spiel zu Spiel. Und das über Monate.

Marcus Kink bleibt Kapitän, das war eine einfache Entscheidung, oder?

Simpson: Das war für mich keine Frage.

Sie kennen Chad Kolarik aus Kloten, was kann er der Mannschaft bringen?

Simpson: Chad ist ein super Typ, ein guter Teamkollege. Er wurde hier schnell integriert. Natürlich hat er Scorer-Qualitäten und ist gefährlich mit einem tollen Schuss. Er ist aber nicht nur ein Sniper, sondern spielt sehr gut auf den ganzen 200 Metern der Eisfläche.

Brent Raedeke hat im Gegensatz zur vergangenen Saison bislang als Mittelstürmer gespielt, werden Sie ihn flexibel einsetzen?

Simpson: Nicht nur ihn, auch Daniel Sparre und andere. Wir haben entschieden, dass Brent als Center anfängt, aber das kann sich im Verlauf der Saison ändern. Für mich als Coach der Adler ist es ideal, dass ich hier mit dem tiefen Kader viele Variationsmöglichkeiten habe.

In der neuen Saison wird in der DEL in der Verlängerung mit drei gegen drei Feldspielern gespielt, wie beurteilen Sie das?

Simpson: Für die Fans ist Drei gegen Drei unglaublich spannend, sehr unterhaltsam, wie das Jahr in der NHL gezeigt hat. Drei gegen Drei ist aber keine normale Eishockey-Ordnung. Es kann viel passieren, es geht sehr schnell, von einem Ende der Eisfläche zur anderen. Die Ordnung geht ein bisschen verloren, was die Sache so spannend macht.

In der Champions Hockey League kam trotz guter Leistungen das Aus in der Vorrunde, wie fällt Ihr Fazit aus?

Simpson: Wir hatten die Chance, alle vier Spiele gegen Lugano und Tampere zu gewinnen und sind daher enttäuscht, dass wir es nicht in die Play-offs geschafft haben. Wir haben zu Hause gegen Lugano mit 2:0 geführt und in Lugano bis 58 Sekunden vor Schluss mit 3:2 - hätten wir eines dieser Spiele gewonnen, wären wir weitergekommen.