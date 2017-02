Mit Luke Adam zur Maximalausbeute

Mannheim. Ausgelassen war die Stimmung im Training der Adler Mannheim vor der Partie heute Abend bei den Iserlohn Roosters (Spielbeginn: 19.30 Uhr). Hier wurde ein schönes Tor von Ronny Arendt bejubelt, dort ein verwandelter Alleingang von Chad Kolarik beklatscht. Nur einmal zuckten die Kufencracks kurz zusammen: Stürmer David Wolf musste - gestützt von zwei Mitspielern - kurz vom Eis und sich behandeln lassen. "Ich habe von einem Mitspieler unabsichtlich einen Ellenbogen abbekommen. Danach hat es sich im Kopf etwas gedreht, aber mit der Melone ist alles in Ordnung", flachst der 27-Jährige.

Ein weiterer Grund, der die Laune bei den Quadratestädtern anhebt, ist die Rückkehr von Luke Adam. Der Angreifer hatte zuletzt aus persönlichen Gründen gefehlt, seine Mitspieler waren aber für ihn in die Bresche gesprungen. "Die Jungs haben einen tollen Job gemacht und uns in eine gute Position gebracht. Jetzt will ich weiter gewinnen", sagt Adam. Trainer Sean Simpson baut auf den Rückkehrer, der in dieser Spielzeit schon elfmal erfolgreich war: "Er wird spielen." Adam wird voraussichtlich in einer Reihe mit Christoph Ullmann und Kolarik auf dem Eis stehen. Angesichts der starken Serie - die Adler haben elf Spiele in Folge gepunktet - ist die Ausgangslage klar: Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende - nach dem Iserlohn-Spiel treten die Kurpfälzer am Sonntag beim direkten Tabellennachbarn in Köln (19 Uhr) an - würde Mannheim noch einmal ein Wörtchen um Platz drei mitreden. "Wenn wir noch einmal angreifen wollen, müssen wir beide Spiele gewinnen", gibt Wolf die Marschroute vor.

Doch auch beim Tabellenvorletzten im Sauerland sind die Zähler nicht im Vorbeigehen zu holen. Die Roosters, die sich kurzfristig von Matt Halischuck und Blair Jones getrennt haben, schöpfen nach dem 7:3-Erfolg gegen Krefeld neue Hoffnung, die Spielfreude sei bei Ex-Adler Jason Jaspers und seinen Mannschaftskollegen zurückgekehrt. "Wir dürfen nicht zu sicher dorthin fahren. Es ist immer schwierig, dort zu spielen, deswegen bereiten wir uns auf diese Partie vor, wie auf jede andere", erklärt Wolf.

Zurück ist neben Adam auch Youri Ziffzer, doch helfen darf er den Adlern vorerst nicht. Der wiedergenesene Schlussmann stand zwar am Dienstag und Mittwoch gemeinsam mit seinen Teamkameraden auf dem Eis, doch gestern schickte Simpson ihn vorzeitig in die Kabine. Der Kanadier legte den Fokus auf das Iserlohn-Spiel und dafür benötigt er mit Dennis Endras und Drew Mac-Intyre nur zwei Torhüter: "Solange Jamie Tardif nicht dabei ist, hat es keine Auswirkungen auf die Ausländerlizenzen. Wir spielen mit Dennis und Drew." Heute Abend wird Endras zwischen den Pfosten stehen. Wer in Köln das Gehäuse hüten wird, ist noch nicht geklärt.

Bessern die Adler noch mal nach?

Tardif fehlt den Adlern schon eine ganze Weile. Der Rhythmus ist im Vorfeld der Play-offs wichtig, doch momentan spielt der 32-jährige Angreifer, der in dieser Saison nur 20 Partien absolvierte, noch keine Rolle. "Er ist wieder auf dem Eis. Aber nach seiner Kopfverletzung muss er aufpassen", hält sich Simpson mit Prognosen zurück.

Ob die Adler bis zur Schließung des Transferfensters am 15. Februar noch einmal auf dem Markt aktiv werden, bleibt abzuwarten. "Da müssen Sie Teal Fowler (Anm. d. Red.: Adler-Manager) fragen. Wenn wir einen Spieler holen, ist das super. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich bin glücklich mit der Mannschaft und die aktuelle Tiefe im Kader ist ein Grund, warum wir soweit oben stehen", erklärt Simpson nüchtern.