Vom Meister gestutzt

Adler-Torwart Dennis Endras ist chancenlos beim 1:1 durch Jerome Flaake (rechts). © Binder

Mannheim. Der amtierende Meister aus München war für die Mannheimer Adler eine Nummer zu groß. Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson unterlag vor 10 094 Zuschauern in der SAP Arena mit 3:6 (1:1, 0:2, 2:3).

Die Adler-Fans hatten ihre Idole mit einer Riesen-Choreografie über den gesamten Stehplatzbereich begrüßt: "Du erleuchtest unsere Welt, als schönster Stern am Himmelszelt" war da zu lesen, dazu strahlte das alte Logo des MERC überdimensional in Sternenform.

Schneller Ausgleich

So angefeuert, versuchten die Adler von Beginn an klar zu machen, wer Herr im Haus ist. Marcus Kink beschäftigte die Münchner mehr als ihnen lieb war, Daniel Sparre verpasste das erste Tor nur knapp - da waren noch nicht einmal zwei Minuten gespielt. Mathieu Carle versuchte es mit einem Schuss von der blauen Linie, doch wie der Verteidiger scheiterte auch erneut Sparre an Keeper David Leggio. Die Münchner zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt, setzten immer wieder Nadelstiche, doch auch Mannheims Nummer eins, Dennis Endras, war sofort hellwach.

So bot sich den Mannheimern ab der achten Minute die Chance, in Führung zu gehen, sie durften 100 Sekunden in doppelter Überzahl ran. Doch viel mehr als der abgefälschte Schuss von Brent Raedeke war nicht drin: Die Blau-Weiß-Roten ließen die Scheibe nicht schnell genug laufen. Diese Chance war vertan. Jerome Flaake für die Bullen, Raedeke für die Adler - Chancen war da, aber die Torleute hielten ihre Teams im Spiel (11.). Kurz darauf ließ sich David Wolf, der vor der Partie von den Fans zum "Liebling des Monats" gekürt worden war, nicht vom harten Check von Deron Quint beeindrucken, sondern passte mit Übersicht auf Raedeke, der auf Sparre weiterleitete - 1:0-Führung (14.).

Doch weil sich Wolf danach lautstark über die Attacke beschwerte, kassierte der 27-Jährige eine Disziplinarstrafe. Und noch während die Fans das Tor feierten und die Schiedsrichterentscheidung mit Pfiffen kommentierten, sorgten die Münchner für den Ausleich - nur 24 Sekunden nach dem Rückstand glich Flaake aus. Auch die nächste Strafe gegen den Meister kurz vor der Pause brachte nichts mehr.

Stattdessen legten die Münchner kurz nach Wiederbeginn sogar noch einen Treffer nach: Mads Christensen hatte am schnellsten auf den Abpraller von Endras reagiert und die Scheibe ins rechte Toreck gelupft (24.). In der Folge standen die Blau-Weiß-Roten mehr unter Druck, als ihnen lieb sein konnte. Ab der 28. Minute mussten sie sogar in doppelter Unterzahl ran: Doch angefeuert von den Fans überstanden sie diese schwierige Phase. Gerade als das Simpson-Team wieder Fahrt aufgenommen hatte, setzte es die nächste Strafe (37.). Die Bayern drückten, Flaake scheiterte knapp an Endras. Als die Adler wohl schon mit den Köpfen in der Kabine waren, schlug München zu: 14 Sekunden vor Schluss schloss Christensen einen Drei-auf-zwei-Konter zum 3:1 ab. "Das dritte Tor darf nicht passieren, das war Mist", ärgerte sich Ullmann in der Pause. 20 Sekunden waren im Schlussabschnitt gespielt, da verkürzte Raedeke nach toller Vorlage von Sparre auf 2:3. "Adler geben niemals auf", feierten die Fans die erhoffte Aufholjagd. Doch Richie Regehr sorgte zwei Minuten später mit dem 4:2 für Ernüchterung. Als Christensen seinen dritten Treffer an diesem Abend erzielte, wurde es kurz still in der Arena. Und es kam noch schlimmer, nur 14 Sekunden benötigten die Bullen, um in Überzahl das 6:2 nachzulegen (51.). "Egal wie's steht", sangen die Adler-Anhänger, um ihrem Team Mut zu machen. Fünf Minuten vor Schluss gelang Christoph Ullmann der Anschlusstreffer zum 3:6. Weil Wolf mit einer weiteren Entscheidung der Schiedsrichter nicht einverstanden war, kassierte der Heißsporn die nächste Disziplinarstrafe und musste vorzeitig in die Kabine.

