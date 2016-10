„Nicht schön, aber effektiv“

Alle Bilder anzeigen Jubel nach dem Treffer von Adler Marcel Goc (2 v.l.): Mirko Hoefflin (li.) und Marcus Kink (re.). © PIX/Ruffler

Mannheim. Auch wenn das Spiel in Nürnberg sicherlich kein alltägliches war - Adler-Teammanager Teal Fowler wollte es schnell abhaken und keinen allzulangen Blick zurückwerfen. "Das war ein Spiel, in dem beide Mannschaften versucht haben, einander stark unter Druck zu setzen. Durch das extreme Forechecking des Gegners sind beide Teams in Schwierigkeiten gekommen - zum Glück haben wir sechs Tore geschossen", meinte Fowler lächelnd zum 6:5-Sieg nach Verlängerung bei den Ice Tigers.

Weiter ohne Niki Goc

Sorgen wegen der fünf Gegentreffer macht sich Fowler (noch) nicht. Schließlich komme solch ein außergewöhnliches Spiel in einer langen Saison schon einmal vor. "Ein Problem wäre es sicher, wenn das in jedem Match passieren würde", sagt der US-Amerikaner. An der Defensivarbeit "wollen und müssen" die Adler dennoch arbeiten. "Das ist eine Sache von allen sechs Leuten auf dem Eis", sieht der Manager nicht nur Verteidiger und Torwart, sondern auch die Angreifer in der Rückwärtsbewegung in der Pflicht.

Heute zum Auftakt der englischen Woche beim ERC Ingolstadt (19.30 Uhr) wird weiterhin Verteidiger Niki Goc (Bild) mit einer nicht näher definierten "Oberkörperverletzung" fehlen. Nach dem Nürnberg-Spiel waren die Adler gar nicht erst nach Mannheim zurückgefahren, sondern hatten in Nürnberg übernachtet, am Montagvormittag noch einmal trainiert und waren dann zeitig Richtung Ingolstadt gefahren. "Wir brauchen Energie, das ist ein wichtiges Teil unseres Spiels, wir müssen über 60 Minuten mit viel Tempo auftreten", gab Fowler die taktische Richtung vor.

"Unser Hockey muss nicht schön sein, aber effektiv", wünscht er sich eine ähnlich gute Offensivausbeute wie zuletzt - auch wenn es mit den vielen Verletzten (es fehlen außerdem weiter Matthias Plachta, Garrett Festerling und Ryan MacMurchy) nicht einfacher wird. "Dennoch punkten wir regelmäßig", lobte Fowler Trainer und Team. (Bild: dpa)