Nürnberger demütigen Adler mit 5:1-Sieg

Nürnberg. Bei den Mannheimer Adlern ist Ernüchterung eingekehrt. Nach der 7:1-Gala gegen Düsseldorf vom Montag musste die Mannschaft von Trainer Sean Simpson bei den Nürnberg Ice Tigers eine 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)-Niederlage einstecken. "Das Ergebnis sieht klarer aus, als der Spielverlauf war", erklärte Mannheims Kapitän Marcus Kink: "Nürnberg hat natürlich einen Super-Start gehabt und aus drei Schüssen zwei Tore gemacht." Torhüter Youri Ziffzer ersetzte die angeschlagene Nummer 1 Dennis Endras. Ziffzer durfte nach seinem Kurzeinsatz im Schlussdrittel gegen Düsseldorf in Nürnberg von Beginn an ran. Es war der vierte Saisoneinsatz des 30-Jährigen. Ersatzmann war Mirko Pantkowski.

Der 18-Jährige sah von der Bank aus ein schnelles Spiel beider Teams, in dem zu Beginn die Torschüsse fehlten. Sinan Akdag setzte nach vier Minuten ein erstes Ausrufezeichen, den ersten Treffer verbuchten die Franken für sich: Beim Schuss von Danny Syvret sah Ziffzer nicht glücklich aus, dem Adler-Keeper rutschte der Puck über die Schulter zum 1:0 für Nürnberg (4.). Gab Mannheim nach dem 7:1 gegen die DEG die schnelle Antwort? Nein. Stattdessen erhöhten die Nürnberger auf 2:0. Leo Pföderl wurde nicht hart genug von Carlo Colaiacovo attackiert, so dass der Ice-Tigers-Stürmer abziehen konnte. Die Scheibe rutschte Ziffzer durch die Schoner (9.). Die Hausherren witterten gegen die verunsicherten Adler ihre Chance: Marco Pfleger und Jesse Blacker vergaben. Ziffzer rettete gegen Yasin Ehliz mit einer Glanztat (10.).

Dann durften die Adler erstmals in Überzahl ran. Doch wie so oft gelang es den Mannheimern nicht, sich im gegnerischen Drittel festzusetzen - Chance vertan. Nach einem heftigen Check von Aaron Johnson an Pfleger an der Bande kassierte der Mannheimer zwei plus zehn Minuten Strafe. Pfleger bestrafte in Überzahl dann nach nur 26 Sekunden die Adler: Pföderl schoss, Ziffzer ließ abprallen, Pfleger vollstreckte (17.).

Aufregung gab es zwei Minuten später: David Wolf hatte abgezogen, die Scheibe prallte von der Bande zurück, touchierte die Latte und flog von dort in den Torraum. Jamie Tardif reagierte am schnellsten und bugsierte den Puck über die Linie (20.). Die Schiedsrichter bemühten den Videobeweis, brauchten extrem lange, um die Bilder zu sichten - und gaben den Treffer nicht. Die offizielle Begründung: "Behinderung des Torhüters". Tardif hatte Patrick Reimer tatsächlich auf die die Fanghand geschlagen, ehe er einnetzte.

30 Sekunden vor Schluss wurde Tardif von Colten Teubert am Torschuss gehindert, Nürnberg kassierte dafür lediglich zwei Minuten Strafe. "Das war eines unserer besten Drittel in dieser Saison. Nürnberg hatte nur vier Schüsse", ärgerte sich Ronny Arendt über den hohen Rückstand.

24 Sekunden waren nach der Pause gespielt, als die Adler in Überzahl endlich jubeln durften: Colaiacovo hatte abgezogen, ob Chad Kolarik noch abfälschte, war nicht zu erkennen - 1:3 aus Adler-Sicht. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im Duell zweier Spitzenmannschaften. Denis Reul, Tardif, Plachta in Überzahl besaßen gute Chancen, um heranzukommen. Die Nürnberger drehten kurz vor der Pause richtig auf: Pföderl, Blacker und Teubert schossen, aber Ziffzer war auf Zack.

Im Schlussabschnitt machten die Blau-Weiß-Roten zwar zu Beginn Druck, doch weder Tardif und Festerling noch Richmond und Reul trafen. Auf der anderen Seite stoppte Ziffzer zwar den Konter von David Steckel (45.), doch Pföderl sorgte mit dem 4:1 für die Entscheidung (53.). Zwei Minuten später setzte Wolf ein emotionales Ausrufezeichen: Der Adler-Stürmer zettelte einen Faustkampf mit Brandon Prust an, Wolf unterlag. Beide bekamen in den Kabinen mit, wie Brandon Segal mit dem 5:1 den Schlusspunkt setzte.