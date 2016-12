Pantkowski, der Adler-Held

Mirko Pantkowski ließ im letzten Drittel keinen Straubinger Treffer zu - nicht schlecht für ein DEL-Debüt. © Pix

Mannheim. Ein 18-Jähriger hat den Mannheimer Adlern gestern einen ganz wichtigen Erfolg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ermöglicht. Da der im letzten Drittel für den verletzten Youri Ziffzer ins Tor gerückte Mirko Pantkowski seinen Kasten sauber hielt, schoss Chad Kolarik 82 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer beim 5:4 (1:2, 3:2, 1:0) in Straubing. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Pantkowski nach der nervenaufreibenden Partie. "Ich habe mein Bestes gegeben."

Die 1:5-Klatsche in Nürnberg am Mittwoch wirkte nach. Die Blau-Weiß-Roten hatten bei den Franken nicht nur drei Punkte, sondern auch vier Spieler verloren. Während Aaron Johnson eventuell schon am Dienstag gegen Wolfsburg wieder auflaufen kann, mischen seine Verteidigerkollegen Mathieu Carle und Carlo Colaiacovo sowie der ebenfalls angeschlagene Stürmer David Wolf wohl frühestens am Samstag, 7. Januar, im Winter Game in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena gegen Schwenningen wieder mit.

Drei Verteidiger fehlen

Drittelergebnisse: 2:1, 2:3, 0:1. Die Adler: Ziffzer (Pantkowski ab 40:00) - Reul, N. Goc; Bittner, Richmond; Maginot, Akdag - Kolarik, M. Goc, Adam; Kink, Joudrey, Arendt; Ullmann, Raedeke, Plachta; Tardif, Festerling, Sparre; Höfflin. Tore: 1:0 Brandl (6:21), 2:0 Hedden (11:15), 2:1 Festerling (13:40), 2:2 Plachta (29:42), 3:2 Williams (31:51), 3:3 Reul (33:44), 4:3 Williams (38:40), 4:4 Plachta (39:37), 4:5 Kolarik (58:38). Schiedsrichter: Marcus Brill (Zweibrücken) und Benjamin Hoppe (Bad Nauheim). Zuschauer: 4917. Strafminuten: Straubing 6 plus je 10 Disziplinar gegen Yeo und Hedden - Adler 6 plus 10 Disziplinar gegen Danny Richmond. Nächstes Spiel: Adler - Wolfsburg (Dienstag, 3. Januar, 19.30 Uhr/SAP Arena).

Trainer Sean Simpson war gezwungen, seine Abwehr umzubauen. Niki Goc und Dominik Bittner, die zuletzt keine Einsätze hatten, kehrten in die Aufstellung zurück, vom Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies war Kevin Maginot nach Straubing nachgereist. Im Adler-Tor stand erneut Youri Ziffzer. Im Heimspiel gegen Wolfsburg hofft Dennis Endras wieder zwischen die Pfosten rücken zu können. "Am Neujahrstag gehe ich mit den Jungs aufs Eis, meinem Einsatz am Dienstag sollte dann nichts mehr im Wege stehen", sagte Mannheims Nummer eins gestern.

Die Ausfälle durften allerdings nicht als Entschuldigung dafür herhalten, dass sich die Blau-Weiß-Roten in der Anfangsphase von der Rolle präsentierten. In der siebten Minute kassierten die Adler den verdienten Rückstand. Danny Richmond verlor seinen Gegenspieler aus den Augen, Thomas Brandl überwand Ziffzer zum 1:0. Den Adlern fehlten in der Vorwärtsbewegung die Ideen, in der Defensive offenbarten sich Lücken. Maginot konnte Mike Hedden nur mit einem Foul am Torschuss hindern, die Schiedsrichter sprachen dem Straubinger einen Penalty zu - doch Ziffer machte die Schoner zu (11.). Wenige Augenblicke später durfte Hedden doch ein Tor feiern. Seinen Querpass im Powerplay fälschte Bittner in den eigenen Kasten ab - die Tigers führten mit 2:0 (12.). Die Adler zeigten eine Reaktion. Straubing war gerade wieder komplett, als Garrett Festerling seinen Schläger in Brent Raedekes Pass hielt. Nur noch 1:2, Mannheim war wieder dran (14.).

Als Andrew Joudrey einen Schuss von Denis Reul abfälschte, rettete der Pfosten für Straubing (23.). Luke Adam scheiterte zwar noch an Tigers-Torhüter Matt Climie (24.), das 2:2 war aber nur aufgeschoben. Matthias Plachta schloss einen Konter sehenswert ab (30.). Die Adler hatten nun Oberwasser, brachten sich mit unnötigen Strafen aber aus dem Tritt. Als Richmond in der Kühlbox saß, spazierte Jeremy Williams durch die Mannheimer Defensive und überwand Ziffzer zum 3:2 (32.). Es dauerte in einem verrückten Spiel keine zwei Minuten, bis die Blau-Weiß-Roten ausgeglichen hatten. Reul zog ab, Adam nahm Climie die Sicht - 3:3 (34.). Wieder legten die Tigers vor. Daniel Sparre rutschte aus, die Hausherren starteten einen schnellen Gegenangriff. Maginot rettete zwar zunächst mit seinem Schlittschuh, der Puck landete aber direkt auf Williams' Kelle - das 4:3 war nur noch Formsache (39.).

Richmond erwies seinem Team den nächsten Bärendienst. Da er versuchte, Climie zu provozieren, sprachen die Schiedsrichter eine Disziplinarstrafe gegen den Amerikaner aus. In den nächsten zehn Minuten standen Simpson nur noch fünf Verteidiger zur Verfügung. Das war Plachta egal, 23 Sekunden vor der zweiten Pause stellte der 25-Jährige alles wieder auf Null.

Vor dem Start in den letzten Abschnitt mussten die Adler die nächste Hiobsbotschaft verdauen. Ziffzer blieb mit einer Unterkörperverletzung in der Kabine, Pantkowski kam zu seinem DEL-Debüt. Das Eigengewächs bestand seine Feuertaufe mit Bravour, rettete gegen Derek Whitmore (42.) und René Röthke (47.). Auf der anderen Seite küsste Festerlings Schuss die Latte (51.), ehe Pantkowski wieder Kopf und Kragen riskieren musste. Der Jungspund sorgte dafür, dass für die Adler weiter alles drin war, Kolarik holte mit seinem Tor in doppelter Überzahl alle drei Punkte nach Mannheim (59.).