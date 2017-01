Pantkowski im Rampenlicht

Ganz schön abgebrüht für einen 18-Jährigen: Auch Kapitän Marcus Kink (rechts) freute sich für Mirko Pantkowski. © Pix

Straubing/Mannheim. Eines wusste er genau: Er hatte den Puck. Eines wusste er allerdings nicht: Wer ihm die Scheibe nach seinem glanzvollen Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Hand gedrückt hatte. Nach dem 5:4-Sieg bei den Straubing Tigers stand Mirko Pantkowski plötzlich im Rampenlicht. Dass er aufgeregt war, war nur zu verständlich. Jeder wollte eine Aussage vom erst 18-jährigen Adler-Torhüter haben, der im letzten Drittel für den verletzten Youri Ziffzer in die Bresche sprang und seinen Kasten sauber hielt. "Marcel Goc könnte es gewesen sein, der mir den Puck zugesteckt hat, oder Christoph Ullmann? Egal, Hauptsache, ich habe das Erinnerungsstück", sagte Pantkowski, der am Freitag versprach: "Jetzt kann ich schön Silvester feiern."

Der Linksfänger, der Ende des zweiten Drittels erfuhr, dass er Ziffzer wohl ersetzen müsse, wollte seine Leistung nicht überbewerten. Er habe einfach sein Bestes gegeben, meinte er ganz bescheiden. Doch Pantkowski war zur Stelle, als es im letzten Abschnitt auf ihn ankam.

Gleich auf Betriebstemperatur

Mirko Pantkowski Mirko Pantkowski wurde am 26. Mai 1998 in Kassel geboren. Bei den Huskies durchlief der Eishockey-Torhüter alle Nachwuchsstationen, ehe er sich 2014 den Jungadlern Mannheim anschloss. Vor dieser Saison statteten die Adler das Goalie-Talent mit einem Profivertrag und einer Förderlizenz aus. Ehe der deutsche U-20-Nationaltorhüter am Freitag beim 5:4-Sieg in Straubing im letzten Drittel sein DEL-Debüt feierte, sammelte Pantkowski in dieser Spielzeit beim Zweitligisten Kassel Huskies und in der Oberliga bei den Hannover Indians Eiszeit.

Das Eigengewächs bestand seine Feuertaufe mit Bravour, er rettete gegen Derek Whitmore, René Röthke und Maury Edwards. Nach der Partie standen elf gehaltene Schüsse in seiner Statistik. "Ich habe versucht, mich auf jede Situation neu zu konzentrieren. Ich habe das, was war, gleich ausgeblendet, jede Parade schnell vergessen", gab der in Kassel geborene Goalie sein Erfolgsgeheimnis preis.

Als Chad Kolarik 82 Sekunden vor Schluss den Mannheimer Siegtreffer erzielte, blieb Pantkowski auf der anderen Seite der Eisfläche ganz ruhig. "Ich weiß ja, was in einem Eishockey-Spiel alles passieren kann. Ich habe einfach versucht, kühlen Kopf zu bewahren", meinte der Förderlizenzspieler, der in dieser Saison auch schon beim Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies sowie in der Oberliga bei den Hannover Indians seine Klasse gezeigt hat.

Pantkowski, den die Adler vor dieser Saison mit einem Profivertrag ausgestattet haben und der mit der deutschen U 20 im Dezember in Bremerhaven knapp die Rückkehr in den Kreis der Weltelite verpasst hat, träumt den Traum eines jeden jungen Eishockey-Spielers: Die nordamerikanische NHL - das ist auch für ihn das Nonplusultra. Trotz seines großen Talents weiß er aber, dass es bis dahin ein weiter Weg ist. "Bislang bin ich mit meiner Entwicklung sehr zufrieden. Ich will weiter einen Schritt nach dem anderen machen. Ich denke schon, dass ich irgendwann rübergehen werde", sagt der junge Mann, der in Straubing wohl nicht zum letzten Mal in seiner Karriere im Rampenlicht stand.

Davon ist auch Christoph Ullmann überzeugt. "Das war eine Riesennummer", lobte der Routinier den 15 Jahre jüngeren Goalie. "Wie Mirko bei Temperaturen von minus vier Grad Celsius gleich auf Betriebstemperatur war, verdient Respekt. Er darf den Moment genießen." Auch Pantkowskis Teamkollegen feierten mit dem Sieg im Rücken Silvester ein bisschen beruhigter. "Den positiven Jahresabschluss haben wir gerne mitgenommen", betonte Ullmann.

Im Heimspiel gegen Wolfsburg könnte morgen (19.30 Uhr) Dennis Endras ins Tor zurückkehren, der zuletzt angeschlagen fehlte. Der Nationaltorhüter stand gestern allerdings wieder auf dem Eis. Überstürzen muss er sein Comeback aber nicht. Endras weiß: Selbst wenn sein Vertreter Youri Ziffzer, den am Freitag eine Unterkörperverletzung zur Aufgabe zwang, nicht spielen kann, steht Pantkowski bereit.