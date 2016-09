Plachta genießt Wertschätzung

Wohlfühlfaktor Mannheim: Matthias Plachta macht mit den Fans die Welle nach dem 6:2-Sieg im Testspiel bei den Bietigheim Steelers. © Binder

Mannheim. Wenn die NHL ruft, überlegt kein Eishockey-Profi zweimal. Als Kind träumt jeder Spieler davon, es in die beste Eishockey-Liga der Welt zu schaffen. Sich mit den Besten der Besten zu messen. Zu diesem erlauchten Kreis zu gehören. Vielleicht sogar irgendwann seinen Namen auf dem Stanley Cup, dem Heiligen Gral, verewigt zu wissen.

Bei Matthias Plachta war das im Sommer 2015 nicht anders. Nach starken Leistungen in den Play-offs und bei der anschließenden WM in Prag standen dem Meister-Adler alle Türen offen. Die Arizona Coyotes boten dem Flügelstürmer einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag an. Das bedeutete: Plachta eröffnete sich die große Chance auf die NHL; ihm drohte aber auch, ins Farmteam in die unterklassige American Hockey League (AHL) zu den Springfield Falcons abgeschoben zu werden - und so sollte es auch kommen.

Ein Jahr später steht kein NHL-Spiel in der Vita des 25-Jährigen, einmal waren die Coyotes drauf und dran, ihn "hochzuziehen", überlegten es sich aber doch anders. Nach der Saison setzte sich Plachta mit seiner Frau zusammen, beide diskutierten das Für und Wider. Schließlich entschieden sie, ihre Zelte in den USA abzubrechen und nach Mannheim zurückzukehren, wo Plachtas Vertrag bis 2020 nur ruhte.

Matthias Plachta Der Adler-Stürmer wurde am 16. Mai 1991 in Freiburg geboren. Nach der Meisterschaft mit Mannheim wechselte der Angreifer 2015 zu den Arizona Coyotes in die NHL; eingesetzt wurde er bei den Springfield Falcons in der unterklassigen American Hockey League. 2016 wurde er an den NHL-Klub Pittsburgh Penguins abgegeben, er spielte in der AHL für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

"Die Erfahrung hat mich weitergebracht. Es war richtig, rüberzugehen und die Chance zu suchen. Ich denke nicht, dass die vergangene Saison ein verlorenes Jahr für mich war, weil ich in den USA viel gelernt habe", betont Plachta und konkretisiert: "Wegen der kleineren Eisfläche ist das Spiel in Nordamerika schneller und köperbetonter. Man muss in kürzerer Zeit wichtige Entscheidungen treffen." Bei der Handlungsschnelligkeit hat sich der gebürtige Freiburger verbessert.

"Es war schon nicht so einfach"

Plachta will das Reife-Jahr keinesfalls schlechtreden. Jedenfalls habe es ihm auch in seiner Entwicklung abseits des Eises vorangebracht. Er leugnet aber nicht, dass er auch das eine oder andere Mal mit dem Leben in den USA gehadert habe. "Es war schon nicht so einfach mit der Kultur und so", setzt er an. "Das war schon anders als in Deutschland."

Vor allem in Springfield fehlte es Plachta am Zwischenmenschlichen. Er kam ja gerade aus einer Meistermannschaft, die vor allem mit ihrem Teamgeist in den Play-offs Rückschläge verdaut und hohe Rückstände aufgeholt hatte. Im amerikanischen Profi-Sport wird man aber schnell zu einer Nummer degradiert. Der Konkurrenzkampf ist groß, jeder will in die NHL, da ist man sich selbst der Nächste, das Klima in der Kabine bleibt auf der Strecke.

Plachtas USA-Abenteuer wurde erst mit dem Tausch in die Organisation der Pittsburgh Penguins erträglicher. Er lief zwar nicht für den späteren Stanley-Cup-Sieger auf, die AHL-Play-offs bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins brachten ihm jedoch den Spaß am Eishockey zurück. In der zweiten Runde musste sich Plachtas Klub erst im siebten Spiel den Hershey Bears geschlagen geben. "Wir waren zum größten Teil besser - auch im entscheidenden Spiel", findet der 25-Jährige.

In Mannheim fühlt sich Plachta nicht als Spieler-"Material", sondern wertgeschätzt - nicht nur vom Klub. "Ich liebe es, vor unseren Fans zu spielen. Das gibt mir den Kick, den ich brauche. Sie kitzeln aus dir das letzte Prozent heraus, auch wenn du dich mal nicht so gut fühlst." Nach dem 6:2-Sieg im Testspiel bei den Bietigheim Steelers ließen ihn die mitgereisten Anhänger jedenfalls in der Kurve hochleben. Er genoss es, mit ihnen die "Welle" zu machen. "Als er unsere vielen Fans beim Einlaufen gesehen hat, hat mich Chad Kolarik gefragt: ,Was ist denn hier los?' So eine Unterstützung - und das in einem Testspiel - hatte er auch während seiner Zeit in der Schweiz nicht erlebt."

Spaß kommt zurück

Nach einem kurzen Urlaub in Italien schloss sich Plachta schnell der Sommertrainingsgruppe in Mannheim an, hatte Spaß mit den Jungs. Ob für ihn die NHL endgültig abgehakt ist? Das ist eine relativ unfaire Frage, da niemand wirklich aufhört, davon zu träumen. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Adler. Aktuell ist die NHL kein Thema für mich", betont der Linksschütze.

Mit seinem neuen alten Klub hat Plachta große Ziele. "In Mannheim sind sie doch in jedem Jahr die gleichen, da muss man sich nichts vormachen: Wir wollen den größtmöglichen Erfolg - und dazu will ich meinen Beitrag leisten. Ich stand mit den Jungs in der vergangenen Saison in Kontakt und weiß, dass die Runde nicht nach Wunsch gelaufen ist. Wir wollen neu angreifen."

Die ersten Auftritte der Adler geben Anlass zur Hoffnung. "Ich erkenne Parallelen zu unserem Meister-Jahr", sagt Plachta sogar und verweist auf das hohe Tempo im Training und die gute Stimmung in der Kabine. Wie es unter Trainer Sean Simpson läuft, konnte Plachta seinen Vater fragen. Jacek spielte in der Saison 2002/03 bei den Hamburg Freezers unter dem Kanadier. "Mein Vater sagt, Sean sei der beste Trainer gewesen, den er je hatte." Grinsend schiebt der Junior nach: "Es ist mein Vater, der hier schleimt."