Plachtas Leidenszeit hat endlich ein Ende

Mannheim. Das Trikot von Matthias Plachta im Training war zwar rot. Doch anders als sonst hatte es der Stürmer der Mannheimer Adler nicht an, um mit der Warnfarbe zu signalisieren, dass ihn seine Kollegen wegen seiner Handverletzung schonen sollen. Vielmehr hatte Trainer Sean Simpson die eine Hälfte des Teams in blaue, die andere Hälfte in rote Jerseys gesteckt.

Entsprechend gut gelaunt war Plachta. Denn der Dress bedeutet, dass eine zweimonatige Leidenszeit zu Ende geht und der 25-Jährige heute ab 19.30 Uhr im Heimspiel der Adler auf den ERC Ingolstadt trifft. "Ich freue mich richtig. Das Ganze hat lang genug gedauert", blickt der Linksschütze auf seinen Mittelhandbruch zurück, den sich der Stürmer im Oktober gegen München zugezogen hatte.

Die nötige Operation verlief ohne Komplikationen, es folgte die Reha. "Am Anfang habe ich nur meine Ausdauer trainiert und geschaut, dass ich die Kraft in den Beinen nicht verliere", schildert der Stürmer diese Phase. "Möglichst schnell habe ich auch zum Schläger gegriffen, damit ich wieder ein Gefühl für ihn bekomme. Da waren die Drähte drin. Ich habe mit Jochen Hecht jeden Tag auf dem Eis gestanden", arbeitete Plachta hartnäckig an einer möglichst schnellen Rückkehr.

Trotzdem war er 17 Spiele lang zum Zuschauen verdammt - eine "anstrengende Zeit" sei das gewesen. "Ich habe auch ein bisschen Psychologe gespielt und viel mit David Wolf gesprochen, der ja eine kleine Torflaute hatte", sagt der Mann mit der Rückennummer 22. Immerhin 13 Partien musste der Hüne warten, ehe er in Bremerhaven wieder jubeln durfte.

Dennoch führt Wolf die Torjägerliste der Blau-Weiß-Roten mit sechs Treffern und 13 Vorlagen an, allerdings hat der 27-Jährige auch 24 Partien absolviert. Plachta kommt auf acht Spiele, war dabei einmal erfolgreich und bereitete drei Treffer vor. Heute gegen Ingolstadt könnte er in einer Reihe mit Christoph Ullmann und Brent Raedeke auflaufen.

Auf Wiedergutmachung aus

"Einen Sieg" - mit diesen zwei Worten beschreibt Plachta seine Erwartungen an das Duell mit Ingolstadt, für das bislang 9500 Karten verkauft wurden. "Gerade nach dem München-Spiel soll eine Antwort kommen. Alle sind heiß, etwas wieder gutzumachen", hat sich die Mannschaft über die 3:4-Niederlage gegen den Tabellenführer geärgert.

Trainer Simpson war unzufrieden, "mit der Art, wie wir verloren haben". Doch das Spiel sei abgehakt, "jetzt geht es mit Ingolstadt gegen eine der stärksten Offensiven der Liga", blickt der 56-Jährige voraus. "Da ist es gut, dass Matthias wieder spielt, aber dafür haben wir Aaron Johnson verloren", weist der Trainer auf die ständig wechselnde Besetzung hin. Der kanadische Verteidiger fällt wegen einer Adduktorenverletzung weiterhin aus. Zudem plagt sich Abwehrkollege Danny Richmond mit einer Grippe herum. "Das sieht nach einer kleinen Welle aus. Kein Wunder, schließlich sind die Jungs täglich zusammen, wie in einer Schulklasse", sagt Simpson.