Saison-Aus für Goc

Alle Bilder anzeigen Topstürmer Marcel Goc fehlt den Adlern mindestens sechs Monate. © Binder Chad Kolarik (links) uns Danny Richmond müssen Marcel Goc stützen, damit er das Augsburger Eis verlassen kann. Der Adler-Stürmer verletzte sich am Knie. © Pix

Mannheim. Die Schreckensnachricht erreichte die Mannheimer Adler am Mittwochnachmittag, sie müssen für den Rest der DEL-Saison ohne Marcel Goc auskommen. Eine weitere Untersuchung bei einem Kniespezialisten ergab, dass die Verletzung des Stürmers noch deutlich schwerer ist, als bisher angenommen. Der ehemalige NHL-Profi erlitt am Sonntag nach einem Foul in der Partie in Augsburg (2:3) einen Kreuzbandriss, einen Außenbandanriss sowie eine schwere Knochenprellung und wird mindestens sechs Monate ausfallen. Damit fehlt Goc auch dem Nationalteam bei der WM im Mai in Köln und Paris. Am heutigen Donnerstag wird er in Straubing von einem Kniespezialisten operiert.

"Das ist das Worst-Case-Szenario. Marcels Ausfall ist ein schlimmer Verlust, er ist in allen Bereichen ein Schlüsselspieler", reagierte Adler-Manager Teal Fowler bestürzt auf den Totalausfall seines Topmanns. Goc war in der bisherigen Saison der Punktesammler Nummer eins bei den Adlern (9 Tore/19 Vorlagen), spielte tragende Rollen im Über- und Unterzahlspiel und wird nicht einfach zu ersetzen sein.

"Seine Aufgaben müssen jetzt andere Spieler übernehmen, die Mannschaft muss noch enger zusammenrücken. Nur im Kollektiv können wir diesen Ausfall kompensieren", ergänzte Fowler. Schon in der vergangenen Saison war der 33 Jahre alte Goc mit einer schweren Knieverletzung ausgefallen, konnte erst nach fünf Monaten in der Reha wieder ein DEL-Spiel bestreiten. s ko