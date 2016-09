Schuss vor den Bug

Kassel. Mit einer Niederlage im Gepäck reisen die Mannheimer Adler heute nach Lugano, wo für das Team von Trainer Sean Simpson am Mittwoch (19.45 Uhr) das dritte Spiel in der Champions Hockey League ansteht. Beim Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies unterlag der DEL-Klub vor 3136 Zuschauern mit 4:5 (2:1, 0:4, 2:0).

"Es war ein schnelles Spiel. Kassel hat im zweiten Drittel seine Chancen eiskalt genutzt", sagte Kevin Maginot. Der Mannheimer Förderlizenzspieler soll in dieser Saison eigentlich in Kassel Spielpraxis sammeln. Da die Adler in Nordhessen jedoch gleich auf sieben Stammkräfte verzichten mussten - neben den fünf Nationalspielern Dennis Endras, Sinan Akdag, Marcel Goc, Marcus Kink und David Wolf fehlten auch Denis Reul (verletzt) sowie Chad Kolarik (angeschlagen) -, lief Maginot am Samstag für die Adler auf.

Der 22-Jährige bereitete Matthias Plachtas 1:0 vor (5.), die weiteren Tore für Mannheim schossen Mathieu Carle (16.), Daniel Sparre (46.) und Jamie Tardif (59.). Das reichte aber nicht zum Sieg, weil Andre Gerartz (19.), Manuel Klinge (25., 28.), Brett Wysopal (27.) und Braden Pimm (30.) für die Huskies trafen. "Ich will mich in diesem Jahr in Kassel als Führungsspieler beweisen, um mir mittelfristig bei den Adlern einen Stammplatz zu erkämpfen", sagte Maginot zu seinen Zielen. cr