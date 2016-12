Adler ohne Colaiacovo und Carle

Fußball

Liverpool. Ärger für Roberto Firmino (Bild): Der brasilianische Fußball-Nationalspieler vom FC Liverpool ist am Heiligabend unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Autos erwischt worden. Das bestätigte die Polizei. Demnach muss der ehemalige Hoffenheimer sich am 31. Januar vor Gericht verantworten… [mehr]