Simpson facht Konkurrenzkampf an

Mannheim. Chad Kolarik kann niemand so schnell etwas vormachen. Der US-Amerikaner ist ein Routinier, er hat in seiner bisherigen Eishockey-Karriere schon viel erlebt. In seiner Vita stehen sechs Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL, 2013 wechselte er nach Europa, wo er über Schweden, Russland und die Schweiz zur neuen Saison bei den Adlern in Mannheim landete.

Trotz dieses großen Erfahrungsschatzes kann der 30-Jährige ein gewisses Lampenfieber vor dem heutigen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Krefeld Pinguinen (19.30 Uhr) nicht leugnen: "Ich bin richtig aufgeregt. Ich möchte zeigen, dass die Adler mit meiner Verpflichtung eine gute Entscheidung getroffen haben. Und vor allem bin ich auf die Unterstützung unserer Fans gespannt. Was die in der Champions Hockey League bereits abgezogen haben, ist aller Ehren wert", betont Kolarik.

Luft bei der Chancenverwertung

Die Königsklasse ist ein gutes Stichwort. Obwohl es die Blau-Weiß-Roten abermals nicht geschafft haben, die Vorrunde zu überstehen, sehen sie sich für den DEL-Auftakt im Rheinland gerüstet. "Wir hätten alle vier Champions-League-Spiele gewinnen können. Einerseits gibt es zwar eine fahrlässige Chancenverwertung zu kritisieren - und daran müssen wir arbeiten -, andererseits waren wir in der besten Gruppe mit dem finnischen Titelträger Tappara Tampere und dem Schweizer Vizemeister HC Lugano auf Augenhöhe", meint der Angreifer.

Trainer Sean Simpson pflichtet seinem Spieler bei. "Es ist natürlich schade, dass wir nur mit vier Punkten aus den Spielen hervorgegangen sind, ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen", unterstrich der Kanadier, der auch gestern im Training eine "hochmotivierte" Mannschaft sah. Der Coach sah sich vor die Herausforderung gestellt, eine lange Vorbereitungsphase zu managen. Seit dem ersten Eistraining sind mehr als sechs Wochen vergangen, vor allem die Nationalspieler haben wegen der Olympia-Qualifikation in Riga bereits ein Mammutprogramm hinter sich - und das, bevor es in der DEL um die ersten Punkte geht. Simpson sieht einen ersten Lernprozess erfolgreich abgeschlossen. Die Spieler haben sich an ihn, seinen Stil und das gesamte Trainerteam gewöhnt. Jeder weiß, wie der andere tickt.

Flexibilität wird forciert

Die Adler - so der Coach - haben das Zeug, eine gute Rolle in der DEL zu spielen. "Wenn wir die gleiche Leistung konstant abrufen, wie wir sie trotz der knappen Niederlage in Lugano gezeigt haben, werden wir viele Spiele gewinnen." Dass mit Verteidiger Mathieu Carle und Stürmer Ryan MacMurchy zwei Schlüsselspieler ausfallen? Getreu dem Motto: Lieber über die Spieler sprechen, die zur Verfügung stehen, als über die, die ausfallen, sagt Simpson: "Andere haben jetzt die Chance, sich zu zeigen."

Ob er heute mit sieben Verteidigern und zwölf Stürmern oder sechs Abwehrspielern und 13 Angreifern in die Partie geht, ließ der Kanadier offen. Im Powerplay, das er ohnehin so flexibel wie möglich gestalten und dort einen Konkurrenzkampf um die begehrten Plätze anfeuern will, setzte er verstärkt auf zwei Varianten: einmal mit vier Angreifern und Verteidiger Aaron Johnson an der blauen Linie; einmal mit drei Stürmern und Sinan Akdag sowie Danny Richmond als defensives Pärchen.

In Überzahl gesetzt ist Kolarik, der in der Reihe mit David Wolf und Garrett Festerling bestens aufgehoben scheint. "Bei uns hat es sofort ,klick' gemacht", verweist der Amerikaner auf die gute Chemie, die in der neuen Saison der höchste Trumpf im Adler-Spiel sein soll.