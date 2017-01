Späte Führungen tun Adlern nicht gut

Riesiger Jubel nach dem 3:2 (v.l.): Ryan MacMurchy, Christoph Ullmann, Luke Adam und Chad Kolarik. © Binder

Mannheim. Die Adler haben derzeit Probleme, mit einer späten Führung umzugehen. Wie am Freitag in Berlin lagen die Mannheimer auch gestern im Rückspiel gegen die Eisbären bis kurz vor Schluss mit einem Treffer vorn. Diesmal ging das Team von Trainer Sean Simpson beim 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen mit zwei Punkten vom Eis.

"Es stimmt zwar, dass wir in den letzten Partien einen Vorsprung verspielt haben", hatte Simpson bei dieser Aussage die Niederlagen nach Verlängerung in Augsburg (nach einer 2:0-Führung) und in Berlin (nach einem 2:1 bis zur 55. Minute) im Blick. "Wir haben im ganzen bisherigen Saisonverlauf jedoch gezeigt, dass wir die Qualität haben, Führungen nach Hause zu bringen."

Zwei Fehler - 0:2

Drittelergebnisse: 0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0. Die Adler: Endras - Akdag, Colaiacovo; Bittner, Richmond; Reul, N. Goc; Johnson - Ullmann, Raedeke, Plachta; MacMurchy, Festerling, Wolf; Kolarik, Adam, Höfflin; Kink, Joudrey, Arendt. Tore: 0:1 MacQueen (8:01), 0:2 L. Braun (10:44), 1:2 MacMurchy (26:58), 2:2 MacMurchy (31:14), 3:2 Ullmann (47:05), 3:3 DuPont (56:26), 4:3 MacMurchy (Penalty). Schiedsrichter: Daniel Piechaczek (Ottobrunn) und Bastian Haupt (Kempten). Zuschauer: 13 600 (ausverkauft). Strafminuten: Mannheim 8 plus 10 Disziplinar gegen Kolarik - Berlin 6. Nächstes Spiel: Bremerhaven - Adler (Mittwoch, 19.30 Uhr).

Die unnötige Niederlage am Freitag in Berlin hatte Spuren hinterlassen. Das Mannheimer Aufbauspiel war im ersten Drittel quasi nicht vorhanden, viele Pässe landeten im Nirgendwo. David Wolf hatte nach starker Vorarbeit von Luke Adam zwar die erste Chance des Spiels (2.). Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Blau-Weiß-Roten einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Sinan Akdag verlor den Puck an der blauen Linie, Dennis Endras ließ Spencer Machaceks Schuss nach vorne prallen, Jamie MacQueen staubte zum 0:1 ab (9.). Keine drei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag. In Unterzahl behinderten sich Niki Goc und Garrett Festerling gegenseitig und verpassten daher die Befreiung. Laurin Braun gab Frank Hördlers Schuss noch die entscheidende Richtungsänderung - 0:2 (11.).

Die Mannheimer, bei denen Verteidiger Aaron Johnson ein überraschend schnelles Comeback feierte - dafür pausierte Mathieu Carle wegen einer nicht näher konkretisierten Unterkörperverletzung -, antworteten mit wütenden, meist aber nicht durchdachten Angriffen. Danny Richmond verfehlte das leere Tor (14.), Wolf traf nur den Pfosten (16.), nach einem harten Einsteigen von André Rankel bekam der angeschlagene Dominik Bittner nur noch wenig Eiszeit (18.). Nach dem ersten Drittel hatten nur die 1200 mit dem Sonderzug angereisten Berliner Anhänger Grund zur Zufriedenheit.

Simpson reagierte und stellte die Sturmreihen um. Kink rückte zu Festerling und Wolf, Höfflin zu Joudrey und Arendt, MacMurchy ergänzte die Adler-Paradereihe um Adam und Kolarik. Das zahlte sich aus, per Doppelschlag stellte Ryan MacMurchy alles wieder auf null. Bevor die Mannheimer Fans den Ausgleich bejubeln durften, haderten sie aber mit einer Entscheidung der Schiedsrichter. Carlo Coliacovo wurde bei seinem Solo unsanft von den Beinen geholt, der Pfiff blieb aus (26.). Die Adler antworteten mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch. Kolarik behauptete die Scheibe hartnäckig, nach seinem Zuspiel hatte MacMurchy das offene Tor vor sich - das 1:2 war Formsache (27.). Dann narrte Adam die Berliner Defensive mit einem simplen Trick. Der Kanadier übertölpelte Julian Talbot beim Bully, als er das Anspiel nach vorne gewann. MacMurchy musste Adams Querpass nur noch zum 2:2 über die Linie drücken (32.). Die Blau-Weiß-Roten hielten das Tempo hoch. Mirko Höfflin fälschte einen Arendt-Pass geschickt ab, Petri Vehanen war zur Stelle (34.), David Wolf visierte die Fanghand des Eisbären-Schlussmanns an, statt zu passen (39.).

Im Powerplay sorgte Christoph Ullmann dafür, dass die Adler lange auf einen Dreier hoffen durften. Jens Baxmann saß erst zwölf Sekunden auf der Strafbank, als der Adler-Routinier Vehanen im kurzen Eck überlistete (48.). Wie am Freitag reichte dieser knappe Vorsprung allerdings nicht für die maximale Punkteausbeute. "Wir wollten die Führung nur noch schützen, statt ein Tor nachzulegen. Aber es ist natürlich auch ein schmaler Grat zwischen zu passivem Auftreten und zu viel Risiko", meinte Manager Teal Fowler.

Es kam, wie es kommen musste: Micki DuPonts Schuss segelte zum 3:3 ins Netz (57.). Da Brent Raedeke 1,3 Sekunden vor Schluss eine Strafe kassierte, geriet sogar der Zusatzzähler in Gefahr. Die Mannheimer überstanden die kritische Phase - und hatten im Penaltyschießen ja noch einen MacMurchy in ihren Reihen: Der Kanadier spielte Vehanen mit einem feinen Trick aus und sorgte damit dafür, dass Simpson mit der Wochenend-Ausbeute gegen Berlin einigermaßen zufrieden war.