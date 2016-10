Traumstart für Luke Adam

Gleich angekommen in der SAP Arena: Neu-Adler Luke Adam. © Binder

Mannheim. Die Mannheimer Adler und ihr Neuzugang Luke Adam haben gestern einen perfekten Abend erlebt: Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson schlug die Iserlohn Roosters auch in der Höhe hochverdient mit 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) - und Adam feierte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 einen wahrhaft glanzvollen Einstand in der Quadratestadt.

Adam führte sich bei seiner Punktspiel-Premiere schnell und gut ein, schon bei seinem zweiten Scheibenkontakt hätte er fast die Führung vorbereitet, sie vielleicht sogar selbst erzielen können. Doch sein Pass wurde abgefangen. "Ich mache mir nicht den Druck, sofort perfekte Spiele abliefern zu wollen", hatte Adam vor der Partie betont - aber auch hinzugefügt: "Ich will gewinnen."

Endras zeigt seine Klasse

Drittelergebnisse: 1:1, 0:0, 4:0. Die Adler: Endras; Carle, Akdag; Bittner, Johnson; Reul, Richmond; N. Goc - Arendt, Joudrey, Kink; Tardif, Raedeke, Wolf; Höfflin, M. Goc, Ullmann; Kolarik, Adam, Sparre. Tore: 0:1 Bassen (12:03), 1:1 Joudrey (16:28), 2:1 M. Goc (40:51), 3:1 Adam (46:02), 4:1 Carle (55:14), 5:1 M. Goc (56:47). Schiedsrichter: Marc Iwert/Marcus Vinnerborg (Adendorf/Schweden). Zuschauer: 9622. Strafminuten: Mannheim 8 - Iserlohn 16. Nächstes Spiel: Eisbären Berlin - Adler (Sonntag, 16.30 Uhr).

Iserlohn zeigte, warum es die letzten drei Spiele gewonnen hatte: Mit viel Selbstbewusstsein traten die Roosters auf, Adler-Schlussmann Dennis Endras musste seine Klasse - etwa gegen Denis Schevyin - zeigen. Ein Kracher von Ronny Arendt von der blauen Linie, Brent Raedekes Versuch, Jamie Tardif nach einem Bully, ein Adam-Schuss übers Tor - das waren die Adler-Möglichkeiten der Anfangsminuten.

Doch der erste Treffer fiel auf der anderen Seite: Ein schneller Gegenangriff von Iserlohn nach einem Mannheimer Scheibenverlust, ein Pass zu Chad Bassen in die Mitte - es stand 0:1 (13.), Endras blieb chancenlos.

Die Adler reagierten, starteten wütende Gegenangriffe, riskierten einen weiteren Gegentreffer. Doch in der 17. Minute klappte es: Nach einem straffen Schuss von Mathieu Carle erwischte Andrew Joudrey die Scheibe und bugsierte sie zum 1:1-Ausgleich über die Line.

Im zweiten Abschnitt sahen die Fans weiter ein ausgeglichenes Match. David Wolf tankte sich einmal durch und kam frei zum Schuss, Tardif scheiterte, ein Versuch von Danny Richmond, das waren die besten Chancen der Adler. Im Überzahlspiel gelang es ihnen wie schon am Dienstag in Ingolstadt nicht, den Druck so zu erhöhen, dass die Roosters Fehler begingen. Immerhin konnte sich Mannheim auf Endras verlassen, der Schlussmann war auch gestern Abend wieder ein fester Rückhalt und bewahrte sein Team mit Klasseparaden (etwa bei einer Iserlohner Überzahl) vor einem erneuten Rückstand.

Das Schlussdrittel begannen die Adler stark, die Pässe saßen, der Druck auf Iserlohn wuchs. Schon nach 51 Sekunden belohnte sich Mannheim mit dem Treffer zum 2:1. Den Schuss von Marcel Goc parierte Iserlohns Torwart Matthias Lange zwar, doch der Abpraller ging dann von einem Roosters-Schlittschuh ins Tor. Grenzenloser Jubel herrschte in der Arena, der sich sechs Minuten später noch steigerte: Adam spielte sich auf der rechten Seite durch und setzte einen trockenen Schuss ins obere, kurze Eck - es stand 3:1 (47.).

Jetzt war das umkämpfte Spiel entschieden, die Adler hatten die Lage im Griff. Mit einer Traumkombination und nach Querpass von Wolf schoss Carle den Treffer zum 4:1(56.). Marcel Goc setzte eineinhalb Minuten später mit seinem Tor zum 5:1 das Sahnehäubchen obendrauf - und Luke Adam freute sich dabei über seinen zweiten Assist an einem perfekten Abend.