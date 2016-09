Verletzung durchkreuzt Adler-Pläne

Alle Bilder anzeigen In dieser Szene kann Dennis Endras den Puck festhalten. Am Adler-Torhüter lag es nicht, dass die Mannheimer in Krefeld den Kürzeren zogen. © PIX

Mannheim. Die schlimmen Befürchtungen haben sich gestern bestätigt, die Mannheimer Adler müssen lange auf Garrett Festerling (Bild) verzichten. Wie der DEL-Klub mitteilte, zog sich der Mittelstürmer bei der Schlägerei im Anschluss an die 3:4-Niederlage am Freitag in Krefeld eine Oberkörper- und eine Fußverletzung zu. Bei optimalem Heilungsverlauf wird der Deutsch-Kanadier den Blau-Weiß-Roten in sechs Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Da die Mannschaft von Trainer Sean Simpson bis auf Weiteres auch ohne Verteidiger Mathieu Carle und Torjäger Ryan MacMurchy auskommen muss, überlegt die sportliche Führung, wie sie auf diese Ausfälle reagiert. "Wir hängen zwischen Notlage und langfristigem Bild fest", erklärte Teal Fowler. Die Adler müssen also einerseits die aktuelle Situation im Blick haben, auch weil die Verletzten Stützen im Powerplay sind alle drei rechts schießen - andererseits ist sich der Klub bewusst, dass das Trio irgendwann wieder aufs Eis zurückkehren wird. Legt er schon jetzt auf dem Transfermarkt nach, wird ein eigentlich ohnehin großer Kader zusätzlich aufgebläht.

Sparre rückt in Topsturm

"Die Mannschaft ist für eine solche Situation gebaut", betont Fowler. Am liebsten wäre ihm, wenn andere in die Bresche springen würden. Was aber ebenfalls klar ist: Einen Fehlstart dürfen sich die Blau-Weiß-Roten nicht erlauben. Gegen Köln rückte Daniel Sparre gestern in den Topsturm zu Chad Kolarik und David Wolf, Andrew Joudrey bildete mit Mirko Höfflin und Ronny Arendt die vierte Reihe.

Fest steht, dass Fowler den Spielermarkt weiter genau sondiert. "Der ursprüngliche Plan sah aus, dass wir uns und unsere Gegner bis November analysieren und dann schauen, in welchen Bereichen wir eventuell Verstärkung benötigen", erklärte der Manager. Da seit dem Wochenende der World Cup of Hockey in Toronto läuft und die Camps in der NHL und der unterklassigen AHL erst beginnen, kommen in diesem Jahr interessante Spieler, die in Nordamerika durchs Raster fallen, erst später auf den europäischen Markt. "Wir müssen eine gute Entscheidung treffen und die Auswirkungen einer Neuverpflichtung auf das ganze Jahr berücksichtigen", sagt Fowler.

Eine kleine positive Nachricht gab es aus Adler-Kreisen gestern allerdings doch noch: Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga unter Vorsitz von Tino Boos spricht keine weiteren Sperren gegen die Streithähne vom Freitag auf. Vor allem die Adler sind mit Festerlings Ausfall gestraft genug, die Liga wird gegen beide Klubs aber Geldbußen aussprechen. (Bild: Binder)