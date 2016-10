Viel Aufwand, wenig Ertrag

Mannheim. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannheimer Adler, ehe der Sieg über die Schwenninger Wild Wings endlich geschafft war. Große Mühe und eine Unzahl von vergebenen Chancen kostete es den Meisterschaftsmitfavoriten, bis das 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen den DEL-Vorletzten gestern Abend unter Dach und Fach war. Viel Aufwand, aber wenig Ertrag stand unter dem Strich für die bärenstarke Mannschaft von Trainer Sean Simpson.

Die Adler begannen mit der gleichen Aufstellung wie bei der Niederlage vom Sonntag in Berlin, bei der Kapitän Marcus Kink sein 750. DEL-Spiel absolviert hatte, wofür er gestern geehrt wurde. Am Sonntag hatten die Adler das Match beherrscht, aber ihre Chancen nicht effektiv genutzt. Und wie in der Hauptstadt hatten sie das Spiel wieder fest im Griff, dominierten den Tabellenvorletzten von der ersten Sekunde an. Chance über Chance spielten sich die Mannheimer heraus - allein die Tore wollten nicht fallen. David Wolf, Brent Raedeke, Mirko Höfflin frei am rechten Pfosten, Ronny Arendt in Top-Position nach einem Schwenninger Scheibenverlust, Chad Kolarik mit einem abgefälschten Schuss - es war wie verhext, die Scheibe wollte einfach nicht in den Kasten. Außerdem hatte natürlich Wild-Wings-Schlussmann Joey MacDonald, der nach seiner Verletzungspause wieder zur Topform gefunden hat, ein gehöriges Wörtchen mitzureden und parierte fast alles.

Jubel um Richmond

Drittelergebnisse: 1:0, 0:0, 2:0. Die Adler: Endras - Akdag, Carle; Johnson, Bittner; Richmond, Reul; N. Goc - Adam, M. Goc, Tardif; Wolf, Raedecke, Kink; Sparre, Ullmann, Kolarik; Arendt, Joudrey, Höfflin. Tore: 1:0 Richmond (15:05), 2:0 Adam (45:42), 3:0 Arendt (59:08). Zuschauer: 8711. Schiedsrichter: Rainer Köttstorfer/Daniel Piechaczek (Rosenheim/Ottobrunn). Strafminuten: Mannheim 8 - Schwenningen: 4. Nächstes Spiel: Adler - Krefeld (Freitag, 19.30 Uhr/SAP Arena).

Bis zur 16. Minute: Einen scharfen Höfflin-Schuss lenkte MacDonald zwar nach links ab, doch kam die Scheibe auf Danny Richmond, der direkt und mit vollem Risiko schoss - 1:0, der Bann schien gebrochen.

Doch wieder vergaben die Adler Top-Möglichkeiten, so etwa, als Jamie Tardif alleine und unbedrängt aufs Tor zuhielt, aber erneut an MacDonald scheiterte. Auf der anderen Seite hatten auch die Adler einen sicheren Rückhalt, denn Dennis Endras machte gute Schwenninger Versuche zunichte und verdiente sich den Shutout am Ende redlich: Beispielsweise den Schlagschuss von Sascha Goc in Überzahl oder das Solo von Stefano Giliati.

Die drückende Mannheimer Dominanz setzte sich nach der Pause fort. Chancen im Sekundentakt ergaben sich im Powerplay, und nach einem Richmond-Schuss schien die Scheibe hinter Linie. Doch nach Video-Sichtung erkannten die Schiedsrichter den Treffer nicht an - wieder Pech für die Adler. Ein ums andere Mal berannten sie den Schwenninger Kasten, es wurde ein einseitiges Spiel auf ein Tor - aber die Belohnung wollte sich nicht einstellen, Fans und Spieler warteten vergeblich auf den zweiten Treffer.

Weil aber auch die Mannheimer Defensivarbeit und gestern vor allem auch das Penaltykilling gut funktionierte, kam auch Schwenningen nicht zu einem Treffer.

Im Schlussdrittel verzweifelten Tardif, Kolarik und Ullmann - ehe Luke Adam die Blau-Weiß-Roten erlöste und auf die Siegerstraße schickte. Nach einem schnellen Angriff zog er per Bauerntrick ums Tor herum, schoss einen Schwenninger Spieler an - es hieß 2:0 (46.), der Jubel in der Arena unbeschreiblich. Ronny Arendt setzte mit dem Empty-Net-Treffer zum 3:0 (60.) den gefeierten Schlusspunkt.