Wolf genießt Wohlfühlfaktor

David Wolf (links) knöpft sich Tapio Sammalkangas vor. © Binder

Mannheim. Ein Tor in Überzahl erzielt, den Powerplay-Treffer von Chad Kolarik sehenswert vorbereitet und mit seinem harten Körperspiel dem Gegner immer wieder unter die Haut gegangen - David Wolf durfte auf seine Leistung beim 4:1-Sieg in der Champions Hockey League gegen Tappara Tampere mehr als zufrieden sein. "Wichtig ist nicht so sehr, dass es bei mir so gut läuft, sondern dass wir auf die Niederlage gegen Lugano die richtige Antwort gegeben haben", betonte der Stürmer der Mannheimer Adler.

Wolf wurde zwar in Düsseldorf geboren, wuchs aber in Mannheim auf, wo er alle Nachwuchsstationen durchlief. Er wurde Meister mit den Jungadlern, 2007 wechselte er nach Crimmitschau, um sich als Profi erste Meriten zu verdienen. Der heute 26-Jährige feierte die DEL-Meisterschaft mit den Hannover Scorpions, er avancierte bei den Hamburg Freezers zum Publikumsliebling und versuchte ein Jahr lang in Nordamerika in der Organisation des NHL-Klubs Calgary Flames sein Glück. Nun - und daran lässt er keinen Zweifel - ist er wieder nach Hause gekommen.

Ohne Spaß keinen Erfolg

DEB-Team in der SAP Arena Bis Freitag bereitet sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Mannheim auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Riga (1. bis 4. September) vor.

auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Riga (1. bis 4. September) vor. Am Mittwoch lädt der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) alle Fans zum Training in die SAP Arena ein . Auf dem Eis stehen ab 9.45 Uhr auch NHL-Profis wie Leon Draisaitl.

der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) alle Fans zum in die SAP Arena . Auf dem Eis stehen ab 9.45 Uhr auch NHL-Profis wie Leon Draisaitl. Um 12.45 Uhr folgt im Overtime-Bereich neben dem Info-Bereich eine Autogrammstunde . Mit dabei ist DEB-Assistenzcoach Geoff Ward , der Mannheimer Meistermacher 2015.

folgt im Overtime-Bereich neben dem Info-Bereich eine . Mit dabei ist DEB-Assistenzcoach , der Mannheimer Meistermacher 2015. Der Eintritt ist frei, der Einlass in die SAP Arena erfolgt über Eingang D.

Vor den Freunden, der eigenen Familie zu spielen - das treibt den bulligen Außenstürmer an. Er genießt diesen Wohlfühlfaktor. Da es in der Mannschaft stimmt, kann er sein ganzes Potenzial abrufen. "Spaß am Eishockey ist die Voraussetzung dafür, erfolgreich zu sein - und wir alle in der Kabine haben derzeit Spaß", versichert er.

Umso erleichterter war Wolf, dass sich seine Adler in der Champions Hockey League für eine gute Leistung belohnten. Schon gegen Lugano hätten die Mannheimer nicht unbedingt verlieren müssen. Das, was sie gegen den Schweizer Vizemeister noch nicht so gut machten, funktionierte gegen den finnischen Titelträger umso besser. Kein Tor in Unterzahl kassiert, zwei eigene Treffer im Powerplay markiert - diese Bilanz konnte sich durchaus sehen lassen.

"Die Jungs, die in den sogenannten Special Teams auf dem Eis standen, waren nach dem Lugano-Spiel ein bisschen frustriert. Wir wussten, dass wir es besser können und haben diese Qualität gegen Tampere gezeigt", sagte Wolf, der mit bestem Beispiel voran ging. Das 1:0 erzielte er mit einer Direktabnahme in doppelter Überzahl (27.), zu Kolariks 2:0 (28.) lieferte er die Vorlage. Da Ryan MacMurchy das 3:0 nachlegte (32.) und Christoph Ullmann nach Jani Lajunens 3:1 (51.) die passende Antwort parat hatte (52.), geriet der Adler-Sieg nicht mehr in Gefahr.

Weiter geht's für die Mannheimer erst wieder am Samstag, 3. September, 19 Uhr, mit dem Testspiel beim Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies. Während sich die Nationalmannschaft bis Freitag mit sechs Adlern (Dennis Endras, Denis Reul, Sinan Akdag, Marcel Goc, Marcus Kink und David Wolf) in Mannheim auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Riga (1. bis 4. September) vorbereitet, trainieren ihre Teamkollegen unter der Anleitung von Coach Sean Simpson.