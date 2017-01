Adler gewinnen „Bilderbuch-Event“ gegen Schwenningen mit 7:3

Eishockey: DEL, Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim, Hauptrunde, 35. Spieltag am 07.01.2017 in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim (Baden-Württemberg). Mannheims Marcel Goc (l-r), Torschütze Luke Adam und Chad Kolarik jubeln über das Tor zum 3:2. Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sinsheim. Genau so hatten sich die Adler und ihre Fans den Ausgang des Winter Games in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena vorgestellt. Die Mannheimer gewannen das "Auswärtsspiel" gegen die Schwenninger Wild Wings vor 25 022 Zuschauern mit 7:3 (1:1, 3:2, 3:0) und feierten anschließend mit den Adler-Anhängern lautstark und ausgelassen.

"Das war aus meiner Sicht ein perfekter Eishockey-Nachmittag. Selbst die Schwenninger Fans gehen hier mit tollen Erlebnissen raus", freute sich DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke über "beste Werbung für unsere Sportart". Adler-Gesellschafter Daniel Hopp sprach von einem "Bilderbuch-Event, bei dem wirklich alles gepasst hat". Der Stolz auf sein Organisationsteam war dem 36-Jährigen deutlich anzusehen.

Zur Tradition eines Adler-Spiels gehört es, dass "Major Tom" ertönt und von den Fans lautstark mitgesungen wird. Zur Überraschung stand Peter Schilling live auf der Bühne und heizte den Adler-Anhängern bei -4 Grad Celsius ordentlich ein.

Die "Gäste" hatten auch die erste Chance, Brent Raedeke zog nach einer Minute ab und prüfte Wild-Wings-Torhüter Joey MacDonald. Angefeuert von den beiden Fan-Lagern hielten sich beide Mannschaften nicht lange mit Abtasten auf, sondern suchten den Weg nach vorne. Schwenningens Will Acton versuchte es aus kurzer Distanz, aber Adler-Schlussmann Dennis Endras war zur Stelle (3.). So schnell wie die Jungadler, die bereits nach elf Sekunden mit 1:0 gegen Bad Tölz in Führung gingen, waren die Adler zwar nicht, aber auch die großen Mannheimer legten den ersten Treffer vor: Raedeke netzte nach Zuspiel von Christoph Ullmann zum 1:0 ein (6.). Auf der Anzeigentafel herrschte kurz Konfusion, da wurde der Treffer den Schwenningern gutgeschrieben, das wurde aber schnell korrigiert.

Die Wild Wings zeigten sich wenig beeindruckt, versuchten, schnell den Rückstand zu egalisieren. Jerome Samson kam aber nicht an Endras vorbei (7.). Bei den Adlern schoss Ronny Arendt drüber (8.). Marcel Goc prüfte, ob MacDonald noch beweglich war (10.). Pech für Mannheim: Erst zog Denis Reul von der blauen Linie ab, MacDonald wehrte nach vorne ab, dort lauerte Marcus Kink, doch der Kapitän der Adler traf nur den Pfosten (12.). David Wolf probierte es mit einer tollen Einzelaktion, MacDonald wurde es gewiss nicht kalt. Stattdessen gelang den Schwarzwäldern der Ausgleich: Als Mathieu Carle wegen eines Cross-Checks brummen musste, herrschte Gewühl vor Endras. Zwei Schwenninger nahmen dem Goalie die Sicht, Acton zog ab und glich zum 1:1 aus (16.). Jamie Tardif und Wolf sorgten für Gefahr vor dem Schwenninger Kasten - ohne, dass Zählbares dabei heraussprang. Kalle Kaijomaa prüfte Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal Endras, der wehrte aber sicher ab, so dass es mit 1:1 in die Pause ging.

Das zweite Drittel war gerade mal 38 Sekunden alt, als die Mannheimer mit 1:2 in Rückstand gerieten. An der Bande versprang Sinan Akdag die Scheibe, Samson leitete auf Acton weiter, und der überwand Endras. Das passte den Adlern natürlich überhaupt nicht: Niki Goc versuchte es mit einem Distanzschuss und hoffte darauf, dass die Scheibe noch abgefälscht würde, das klappte aber nicht. Auf der anderen Seite bekamen die Adler Acton nicht in den Griff, doch auf Endras war Verlass. Das nächste Mal in Unterzahl ließen die hart arbeitenden Mannheimer keinen Treffer zu (25.). Selbst in Überzahl brauchten die Blau-Weiß-Roten lang, um Druck aufzubauen, das Ergebnis konnte sich aber sehen lassen: Matthias Plachta packte den Hammer aus und drosch die Scheibe zum 2:2 in die Maschen (30.). Und es dauerte nicht lange, ehe die Adler-Fans erneut jubeln durften: Marcel Goc hatte abgezogen, Alex Trivellato wehrte zwar ab, doch genau auf Luke Adam, der sich nicht zweimal bitten lassen musste - 3:2 (32.). Jetzt hatten sich die Mannheimer warmgespielt. Den ersten Versuch von Chad Kolarik konnte MacDonald noch abwehren, den zweiten schoss er dem Goalie an die Schulter, von da fand der Puck den Weg unter die Latte zum 4:2 für die Adler (34.). Die Antwort der Schwenninger kam prompt: Nur 24 Sekunden später verkürzte Samson erneut in Überzahl auf 3:4 (35.). Istvan Bartalis und Kaijomaa brachten die Schwenninger dem Ausgleich näher (38.), als die Adler am nächsten Tor dran waren.

Zu Beginn des Schlussabschnitts brauchten beide Teams, um wieder auf Betriebstemperaturen zu kommen. Die Adler versuchten es mit weiten Pässen, die jedoch zu selten ankamen. Als Akdag für zwei Minuten auf die Strafbank musste, rettete Endras erst gegen Tim Bender, dann gegen Acton (52.). Kolarik sorgte eine Minute später bei seinem Angriff für Entlastung und ein Bully vor dem Schwenninger Kasten. Ullmanns Versuch war zwar ebenfalls sichere Beute von MacDonald, doch endlich verlagerte sich das Spielgeschehen auch mal wieder ins Wild-Wings-Drittel. Mit Erfolg: Kolarik schoss, und von Jiri Hunkes' Schlittschuh prallte die Scheibe ins Tor - 5:3 für die Adler (54.). Und es sollte nicht der letzte Treffer der Mannheimer gewesen sein, Raedeke spielte Doppelpass mit der Bande, und Plachta vollstreckte zum 6:3 (57.). Da den Blau-Weiß-Roten ein Wechselfehler unterließ, mussten sie noch einmal zwei Minuten in Unterzahl überstehen. Die Wild Wings probierten alles, nahmen MacDonald zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Das rächte sich, und das Tor von Kink sorgte auch noch für einige Lacher, denn dem Kapitän brach beim Schuss zum 7:3 in den verwaisten Kasten der Schläger (59.). Die Mannheimer Fans feierten lautstark den "Auswärtssieg".