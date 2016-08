Jungadler meistern Premiere

Alle Bilder anzeigen Mike Fischer (oben) schoss die Jungadler mit seinem Tor in der Verlängerung gegen Karlovy Vary auf den Bronzerang, das St. Andrew's College holte den Pokal. © Binder

Mannheim. Mit einem hochklassigen Endspiel zwischen dem St. Andrew's College und Ilves Tampere (4:3) ist die Premiere des DEL Junior Cups zu Ende gegangen. Als Berthold Wipfler, Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes und Vorsitzender der Jungadler Mannheim, Morgan Barron am Sonntagabend den Siegerpokal überreichte, strahlte nicht nur der Kapitän des siegreichen Teams aus dem kanadischen Aurora. Auch die Organisatoren durften zufrieden sein.

"Wenn bei einem Turnier mit sechs Mannschaften die deutsche U-18-Auswahl Platz fünf belegt, kann das sportliche Niveau nicht so schlecht gewesen sein", sagte Marcus Kuhl, der Sportliche Leiter des Eishockey-Leistungszentrums Jungadler Mannheim, mit einem Lächeln im Gesicht. "Es ist insgesamt sehr gut gelaufen. Das sportliche Niveau war hoch, und so ein packendes Nachwuchs-Eishockeyspiel wie im Halbfinale zwischen unseren Jungadlern und dem St. Andrew's College habe ich schon lange nicht mehr gesehen", freute sich Kuhl über eine gelungene Turnierpremiere.

Dieses Duell, das die Mannheimer erst nach einem Gegentreffer vier Minuten vor Schluss mit 1:2 verloren, war der emotionale Höhepunkt des Turniers. "Da herrschte in der Nebenhalle Süd eine Stimmung, bei der man meinte, in der großen SAP Arena zu sein. So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt", zeigte sich Claudio Preto, Vorstand Spielbetrieb des Jungadler-Eishockeyleistungszentrums, von diesem Erlebnis begeistert, obwohl die Blau-Weiß-Roten für eine kämpferisch starke Leistung gegen den späteren Turniersieger aus dem Großraum Toronto nicht belohnt wurden.

Steigerung erwünscht

Mehr von dieser Atmosphäre wünscht sich Preto bei der nächsten Auflage im kommenden Jahr. "Ich habe die Vorsitzenden vieler Adler-Fanclubs in der Halle gesehen. Natürlich wäre es schön wenn, diese noch ein paar ihrer Mitglieder überzeugen könnten, beim nächsten Mal mit dabei zu sein" hofft Preto.

Die Übergabe des Siegerpokals an das St. Andrew's College war für Wipfler schon die dritte Amtshandlung des Tages. Zuvor bekam Tamperes Spielführer Santeri Silvennoinen den Pokal für Platz zwei überreicht, und schon nach dem Spiel um Platz drei durfte der DEB-Vizepräsident nach einem echten Krimi Jungadler-Kapitän Samuel Soramies den Cup für den Bronzeplatz überreichen. Erst nach Verlängerung setzte sich das Team des Ausrichters mit 7:6 gegen den HC Energie Karlovy Vary durch.

Die Jungadler saßen da bereits auf gepackten Sachen, weil es für die Jahrgänge 1999 und 2000 schon am Montag um acht Uhr früh weiter auf die Reise nach Tschechien ging, wo in acht Tagen sechs Spiele bei Klubteams auf dem Programm stehen. "Am 6. September treffen wir da zum Abschluss wieder auf Karlovy Vary", sagte Jungadler-Cheftrainer Frank Fischöder, der mit der Entwicklung seines Teams beim DEL Junior Cup zufrieden war. "Wir hatten zuvor erst eine Woche trainiert und mussten zwölf Neuzugänge ins Team einbauen. Dass wir etwas zäh starten würden, war zu erwarten. Wir haben uns aber kontinuierlich gesteigert, wenn man die letzten 40 Minuten aus dem Spiel um Platz drei wegnimmt, da machte sich Erschöpfung bemerkbar." Fischöder war stolz, dass sich seine Jungs nicht beirren ließen: "In der Verlängerung war klar, dass der verlieren würde, der zuerst hinplumpst. Das ist den Tschechen passiert, das haben Bastian Eckl, Tobias Möller und Torschütze Mike Fischer glänzend ausgespielt."

Trio schnuppert Luft bei Profis

Auch Samuel Soramies zeigte sich erleichtert: Nach seinem 6:5 hätten die Jungadler eigentlich nur noch vier Sekunden in der regulären Spielzeit überstehen müssen, um die Overtime zu vermeiden. "Nach der knappen Halbfinal-Niederlage wollten wir den dritten Platz unbedingt holen - und das haben wir geschafft", sagte der Jungadler-Kapitän, für den es mit Torhüter Enrico Salvarani und Bastian Eckl nun in die Vorbereitung zum DEL-2-Klub Heilbronner Falken geht.

Auch der Turniersieger aus Kanada hatte vor der Abreise nach Mannheim erst eine Woche Vorbereitung hinter sich. "Das war ein hervorragend organisiertes Turnier mit einem hohen Niveau. Selbst die Spiele, die wir nach Toren klar gewonnen haben, waren eng. Daher freut es uns umso mehr, dass wir den Titel geholt haben. Wenn es nach uns ginge, würden wir im nächsten Jahr gerne wieder herkommen, um ihn zu verteidigen", zeigte sich David Manning, Trainer des kanadischen College-Teams vom DEL Junior Cup begeistert. "Unser Kapitän Morgan Barron hat gute Chancen, beim nächsten NHL-Draft mit dabei zu sein", berichtet Manning nicht ohne Stolz. So waren die Stars von morgen schon in der letzten Woche in Mannheim zu sehen.