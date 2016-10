Nur ein Punkt für wechselhafte Adler

Die Mannheimer Adler haben sich in Schwenningen selbst um ein besseres Ergebnis gebracht. Bei den Wild Wings unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson mit 4:5 (0:3, 3:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Zwar kamen die Adler nach einem 0:3-Rückstand zurück und hatten auch auf das 3:4 die passende Antwort. Da sie phasenweise nicht konsequent genug in der Defensive zupackten, hatten sie sich diese missliche Lage selbst zuzuschreiben.

Über den Auftritt der Blau-Weiß-Roten in den ersten 20 Minuten wird im Adler-Lager noch zu reden sein. Zwar setzte Mirko Höfflin das erste Ausrufezeichen (1.), doch dann ging es ganz schnell: Binnen 24 Sekunden schlug Schwenningen zweimal zu. Beim 1:0 sah Adler-Goalie Dennis Endras, am Freitag beim 5:3 gegen Augsburg noch überragender Rückhalt, nicht gut aus. Er wollte Marcel Kurths eher harmlosen Schuss fangen. Da er von Brent Raedeke ein wenig irritiert wurde, bugsierte er den Puck direkt auf Will Actons Schläger. Der Rest war für den Topstar der Wild Wings Formsache. Nur wenige Augenblicke später schlug es erneut hinter Endras ein. Dominik Bittner blockte zwar einen Schuss, von Aaron Johnsons Schlittschuh landete die Scheibe aber direkt auf Kai Herpichs Kelle - 2:0 (6.). Hinten waren die Mannheimer sehr anfällig, nach vorne trat zunächst nur David Wolf nach seiner abgesessenen Sperre in Erscheinung. Der 27-Jährige holte im ersten Abschnitt zwei Strafen heraus, scheiterte im Powerplay am Pfosten (10.). Auch den nächsten Treffer erzielten die Schwenninger. Istvan Bartalis' Schlenzer in Überzahl küsste das Gestänge, Andree Hults ersten Nachschuss konnte Endras noch abwehren, den zweiten nicht mehr. Wo waren da die Verteidiger, die vor dem eigenen Kasten aufräumten? "Wir haben ein paar blöde Fehler gemacht und den Wild Wings zu viel Raum gelassen", übte Adler-Kapitän Marcus Kink in der ersten Pause Selbstkritik. "Wir müssen aufwachen!" Manager Teal Fowler war von der Vorstellung bis dahin ebenso wenig begeistert, war aber sicher: "Wir kommen zurück, wir haben ja noch 40 Minuten."

Fowler sollte mit dieser Aussage recht behalten, sein Team präsentierte sich wie ausgewechselt. Innerhalb von einer Minute waren die Adler wieder dran. Zunächst durfte Carter Proft, der einen Schuss von Denis Reul abfälschte, das erste Tor in seiner DEL-Karriere bejubeln (22.). Dann fand Chad Kolariks trockener Schlenzer aus dem Handgelenk sein Ziel, Mannheim lag in der 23. Minute nur noch mit 2:3 hinten. Höfflin (25.) und Wolf mit der Rückhand (27.) hatten den Ausgleich bereits auf dem Schläger, der aber erst später fallen sollte. Als Wolf die dritte Schwenninger Strafe erzwang, fasste sich Sinan Akdag im Powerplay ein Herz. Sein Hammer zischte zum 3:3 ins Netz (34.).

Endras - Akdag, Richmond; Bittner, Johnson; Reul, N. Goc; Maginot - Höfflin, M. Goc, Kink; Kolarik, Ullmann, Plachta; Sparre, Raedeke, Wolf; Proft, Joudrey, Arendt. Tore: 1:0 Acton (5:07), 2:0 Herpich (5:31), 3:0 Hult (18:02), 3:1 Proft (21:32), 3:2 Kolarik (22:32), 3:3 Akdag (33:06), 4:3 Danner (42:24), 4:4 Raedeke (54:58), 5:4 Acton (Penalty).

1:0 Acton (5:07), 2:0 Herpich (5:31), 3:0 Hult (18:02), 3:1 Proft (21:32), 3:2 Kolarik (22:32), 3:3 Akdag (33:06), 4:3 Danner (42:24), 4:4 Raedeke (54:58), 5:4 Acton (Penalty). Schiedsrichter: Willi Schimm (Waldkraiburg) und Lars Brüggemann (Iserlohn).

Willi Schimm (Waldkraiburg) und Lars Brüggemann (Iserlohn). Zuschauer: 5689.

5689. Strafminuten: Schwenningen 6 - Mannheim 6.

Schwenningen 6 - Mannheim 6. Nächstes Spiel: Straubing Tigers - Adler (Freitag, 19.30 Uhr).

Das Simpson-Team hätte nun nachlegen müssen, die konfusen Schwenninger wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Die Schwarzwälder forcierten immer wieder kurze Unterbrechungen, nahmen den Adlern damit die Luft unter den Schwingen. Nur weil Endras gegen den ehemaligen Mannheimer Lennart Palausch toll reagierte (36.) und Daniel Schmölz nur den Pfosten traf (37.), ging es mit dem 3:3-Remis in den Schlussabschnitt.

In diesem nahm Proft nach einem schlampigen Pass von Aaron Johnson eine Strafe, Schwenningen ließ sich nicht zweimal bitten: Simon Danner fälschte Sascha Gocs Hammer zum 4:3 ins Mannheimer Netz ab (43.). Jerome Samson (53.) und Schmölz, der Niki Goc den Puck vom Schläger stibitzte (55.), verpassten die Entscheidung zugunsten der Wild Wings. Das bestrafte Brent Raedeke, der mit seinem vierten Tor in den vergangenen drei Spielen die Partie in die Verlängerung schickte (55.). Dort ging keine Mannschaft hohes Risiko, große Chancen gab es keine. Über den Zusatzpunkt musste damit das Penaltyschießen entscheiden. Während Kolarik, Matthias Plachta und Daniel Sparre im Duell Mann gegen Mann an Torhüter Dustin Strahlmeier scheiterten, überwand Will Action Adler-Goalie Endras zum 5:4.