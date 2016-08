0:1 in Frankfurt: Schalke 04 verpatzt den Saisonstart

Frankfurt/Main (dpa) - Die neue Ära beim FC Schalke 04 hat mit einer Niederlage begonnen. Im ersten Bundesliga-Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl und dem neuen Sportvorstand Christian Heidel verlor der Europa-League-Teilnehmer zum Saisonauftakt mit 0:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

Alexander Meier belohnte mit seinem Tor in der 13. Minute eine starke Frankfurter Leistung. In der zweiten Halbzeit verschoss er sogar noch einen Foulelfmeter (68.). Dazu flog Eintracht-Verteidiger Michael Hector in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein bereits zum zweiten Mal vom Platz. Nach Gelb-Rot im Pokal in Magdeburg sah der Jamaikaner diesmal die Rote Karte wegen einer Notbremse (79.).

Beide Vereine nutzen die Sommerpause gleichermaßen zu einem Umbruch. Doch während die Eintracht am Samstag mit vier ihrer acht neuen Spieler auflief, ließen die Schalker inklusive Königstransfer Breel Embolo und den erst in den vergangenen Tagen verpflichteten Nabil Bentaleb und Benjamin Stambouli nahezu alle Neuzugänge draußen.

Allein Verteidiger Naldo erhielt einen Platz in der Anfangsformation - und verschuldete gleich den Frankfurter Führungstreffer. Szabolcs Huszti nahm einen von ihm nur mangelhaft geklärten Ball auf und passte ihn zu Torjäger Meier. Der bestrafte Naldos Patzer sofort.

Zu diesem Zeitpunkt hätte die Eintracht schon mit 3:0 führen können. Eine Chance für Mijat Gacinovic (4.), ein Lattenschuss von Branimir Hrogota (8.) und eine weitere Gelegenheit für Meier (9.) zeigten, wie sehr die Frankfurter ihre Gäste in den ersten 20 Minuten überrollten.

In dieser Phase fiel auch noch ein zweites Tor durch Gacinovic (16.), das jedoch nicht anerkannt wurde. Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterspielen, der Linienrichter hatte auch nichts gesehen, doch der vierte Unparteiische am Spielfeldrand machte beide darauf aufmerksam, dass der Ball zuvor im Seitenaus gewesen war.

Diesen fulminanten Frankfurter Saisonstart sahen nur 47 000 Zuschauer, weil der Fanblock in der Westkurve leer bleiben musste. Diese Sperre hatte jedoch nichts mit den Ausschreitungen der Eintracht-Anhänger beim Pokalspiel in Magdeburg vor einer Woche zu tun. Sie ging noch auf Vorfälle aus der vergangenen Saison zurück.

Schalke fand erst nach 20 Minuten aus seiner unerklärlichen Lethargie, weil die Eintracht bei großer Hitze ihr enormes Tempo drosselte und vorerst nur noch auf Konter setzte. Aber auch mit den daraus folgenden Spielanteilen wusste der Favorit nichts anzufangen. Bezeichnend eine Szene aus der 26. Minute: Franco Di Santo setzte sich auf der rechten Seite schön durch und passte in die Mitte. Dort lag Maximilian Meyer aber nur am Boden, weil er zuvor gestolpert war.

Trainer Weinzierl wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit den 22-Millionen-Euro-Einkauf Embolo ein. Doch besser wurde es dadurch aus Schalker Sicht nicht. Die Frankfurter kontrollierten jetzt das Mittelfeld und hielten S04 dadurch vom eigenen Tor fern. Die Eintracht war deutlich spritziger, zweikampf- und sogar spielstärker. Schalke dagegen stand weiter völlig neben sich.

Dass die Gäste trotzdem bis zum Schluss auf einen Punktgewinn hoffen durften, lag an Torwart Ralf Fährmanns Elfmeterparade und der Roten Karte für Hector. Danach hatte Schalke noch eine Riesenchance durch Klaas-Jan Huntelaar (81.). Dem Club droht nun ein völliger Fehlstart in die neue Saison. Denn der nächste Gegner heißt Bayern München.